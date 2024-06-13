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聯準會利率連七凍 官員預期今年僅會降息一次

英業達股東會 葉國一坐鎮

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

英業達（2356）昨（12）日召開股東常會，集團會長暨創辦人葉國一表示，全中華民國第一家生產AI伺服器的就是英業達，英業達也早就開發水冷散熱技術，「不是在後面跟著跑」。葉國一並首度談及兒子葉力誠接任董座，強調「是專業經理人的決定」，並非他的安排。

今年是葉力誠首度主持英業達股東常會，葉國一雖已交棒、退出經營第一線，但他身為董事暨大股東，也到現場坐鎮。

現場有專業股東頻頻質疑英業達獲利偏低，及轉投資事業英穩達2021年宣告破產，是否影響公司對銀行的信用。在股東常會進行約一個多小時後，葉國一忍不住起身，親自回應股東質疑。

葉國一指出，當初投資英穩達，是跟著政府打造乾淨能源的政策，最終不幸失敗收場，儘管英業達先前未替英穩達做出任何保證，但他仍以個人名義為英穩達償還逾7億元部分銀行借款。

股東 英業達

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