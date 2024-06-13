英業達（2356）昨（12）日召開股東常會，董事長葉力誠表示，英業達持續開發新品、布局新產業，相信未來車用是另一個新興市場，也將對毛利率帶來正面助益，隨著車載產能備齊，2025年與2026年相關營運會有較大幅成長。

葉力誠接棒英業達董座之後，昨天首度主持股東常會。小股東提問車用布局，他表示，先前投資的車載產能將備齊，今年起相關業績可看到一定的成長幅度，明年也會有較大幅成長。

股東關切如何提升毛利率，葉力誠表示，現在世界經濟狀況還沒恢復，英業達很努力維持毛利，持續開發新產品、布局車用等新事業，相信車用業務對提升毛利率會有相當的助益，同時也持續投資研發更高階技術。

談及海外產能布局，葉力誠指出，因應全球客戶需求及看到市場商機，英業達2022年起就針對全球包括墨西哥、捷克、泰國等地投資設廠，擴大生產規模，預期將帶動後續營收成長。

葉力誠說明，墨西哥廠2023下半年已量產，2024年包括伺服器、車用等產線全數建置完成，現在要積極把產能填滿；考量車載客戶要求較高，英業達也致力於工廠自動化，自動化布局未停歇。

英業達財務長游進寶補充，受整體經濟環境與客戶策略調整影響，海外第二生產基地已逐漸成形，捷克及泰國等新廠預期第4季也將逐步加入生產，期待很快可以產生正的現金流量，對提升毛利也有所助益。