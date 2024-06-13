凌陽（2401）強攻AI布局火力全開，董座黃洲杰昨（12）日於股東常會受訪時透露，凌陽切入邊緣運算領域，先前相關產品鎖定消費性電子，第一代規格為4.6T，近期投入下一代40T至50T的開發，結合NPU、CPU，打造客製化、完整的解決方案平台，並攜手子公司凌陽創新大舉搶食AI商機。

凌陽是國內老牌IC設計廠，集團擁有龐大的矽智財（IP）資產，成為前進AI市場一大利器。

黃洲杰指出，隨著生成式AI興起，正在將Transformer模型和大型語言模型的力量帶入幾乎每一個產業，觸角並延伸到邊緣運算，凌陽早已相關產品，惟先前規格為4.6T，主打消費性電子，現在提升到40T至50T，產品競爭力與算力更強，能滿足客戶端的客製化需求。

黃洲杰透露，凌陽協同子公司凌陽創新搶攻AI市場，全力鎖定明年即將到來的AI PC商機，目前已經準備好具備AI技術的影像感測器晶片，可望應用在筆電或外接式鏡頭等終端裝置。法人預期，相關產品布局可望於明年開始陸續發酵，帶動凌陽創新營運明顯回溫。

至於另一重點業務聲霸（Soundbar）晶片，凌陽指出，相關產品導入美系品牌廠後，客戶一次推出五款新型號。法人看好，有望助攻凌陽本季營收繳出季增雙位數百分比的成績單。

談到音訊晶片布局，凌陽透露，較高階的應用為藍牙環繞音響，在IC中加入演算法，能感測環境距離並調整聲音輸出，同時，反射聲波以追求達3D環繞音響的效果，加上該款產品單價較高，伴隨電視機薄型化趨勢，為追求更佳的品質，整體高階Soundbar使用率有提升趨勢。

車用領域布局方面，相關產品現為凌陽最大營收來源，前五月營收占比約五成，今年上半年銷售量優於去年同期。凌陽透露，受惠大陸外銷市場的迅速擴增，凌陽與陸系車廠穩定合作，訂單量同步增加，法人正向看待後裝設備需求迎來爆發期，消費者升級車內影音系統將助攻凌陽業績。