瑞軒股東會／通過盈餘分配及現金減資案 合計每股可配發1.354元

電視品牌及組裝廠瑞軒（2489）12日召開股東常會，順利通過各項議案，並完成董事改選作業。

瑞軒股東會承認盈餘分配案，分股將配發約0.542元現金股利。同時通過現金減資6.01億元議案，約相當每股可退還股利0.812元現金，合計每股可配發1.354元。

瑞軒表示，為激勵員工績效、留任優秀人才，去年起開辦員工持股信託計劃，每年提撥千萬預算，且由公司以100%全額為員工購入股份，員工無須額外負擔任何費用，結合儲蓄及投資理財概念的員工福利制度，透過員工持股信託達到增進員工福利及與保障退休生活，進而激勵員工與公司共同努力，共創良好績效，共享經營成果。