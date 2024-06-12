麗臺股東會／第3季可望轉虧為盈 明年伺服器將占一半營收

麗臺（2465）12日舉行股東會，董事長盧崑山表示，3月已成立伺服器部門，將銷售伺服器機箱與電源供應器、水冷方案等，並導入自行研發的AI軟體，已切入台灣四家大型製造業，明年伺服器有機會占公司一半營收。至於今年營運將優於去年，第3季有機會轉虧為盈。

麗臺先前私募引進大訊科技及肯微科技，大訊董事長梁見發及肯微董事長梁見達，是伺服器大廠美超微創辦人梁見後的手足，麗臺與美超微的合作成為關注焦點。

盧崑山表示，引進大訊及肯微後，在3月成立伺服器部門，將先從台灣市場出發，銷售大訊以及肯微的硬體產品，麗臺則自行研發的AI開發管理系統，讓客戶順利導入AI。國內已有四家大型製造業導入，目前也接觸IC製造、光學鏡片檢測、漁牧業挑揀等領域，目標明年伺服器占營收比重一半。

在AI伺服器方面，他示，目前以H100出貨為主，已有多個案件出貨但還沒全部結案，但整體案量比去年多，隨著後續逐步結案認列，有望帶動AI伺服器整體表現優於去年，第3季有機會轉虧為盈。目前AI伺服器占比約20到30%，預計年底達30%以上。

麗臺過往在專業繪圖卡、工作站有堅強的銷售實績，盧崑山表示，全球工作站應用中，有至少20%比重用於AI，由於AI需求持續增溫，許多中小型企業都有導入AI需求，但又不需要大型企業所需的算力資源，工作站就成為很好的發揮空間。

盧崑山指出，將加強在工作站的優勢，推出一台可插四張卡的工作站新品，該產品結合輝達、美超微、大訊、肯微，以及公司自行研發的AI軟體，預計第3季出貨，推向全球市場。