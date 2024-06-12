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聖暉*公告自結4月 EPS 2.07元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

聖暉*（5536）近五個交易日股價連五漲，漲幅達9.09%，12日應主管機關OTC要求，因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，公告今年4月自結稅後純益2.57億元，年增23.3%；單月EPS為2.07元。

聖暉今年5月合併營收24.33億元，月減0.7%，年增18.3%。累計今年前五個合併營收103.59億元，年增4.9%。聖暉今天股價上漲113.5元，成交量1,768張，收252元。

聖暉表示，營收雙創歷年同期新高佳績，主要歸功於集團專業施工團隊、模組化生產與良好供應鏈管理，有效滿足客戶交期與品質需求及中國大陸地區營運成長。

根據《台灣電子設備產業白皮書》指出，台灣近年出口到新加坡、馬來西亞的半導體設備明顯成長，當地封測產業的蓬勃發展及國際大廠加大投資布局，使東南亞地區逐漸成為全球半導體重要聚落，提供聖暉良好接單環境。聖暉東南亞、台灣地區接單表現持續成長，挹注在手訂單案量站穩歷年新高水準，產業涵蓋智慧倉儲、AI智慧工廠、伺服器、新資料中心、高速運算中心等多產業領域，為聖暉*創造未來營運前景。

展望本季，聖暉持續擴大台灣、中國大陸與東南亞地區接單，拓展亞洲區無塵室及機電整合服務版圖，並將專案導入AI數位化管理以優化業務訂單結構，加上下半年東南亞、台灣地區專案陸續進入施作認列階段，有助於推動未來營運更上層樓，奠定全方位機電專業統包工程（EPCM）服務競爭優勢。

東南亞 聖暉

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