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技嘉股東會／GB200料到即出貨 今年營收與獲利將大幅成長

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
技嘉今天舉行股東會由董事長葉培城（左二）主持。記者蕭君暉／攝影
技嘉今天舉行股東會由董事長葉培城（左二）主持。記者蕭君暉／攝影

技嘉（2376）12日舉行股東會，董事長葉培城表示，輝達（Nvidia）GB200料到即出貨，由於人工智慧（AI伺服器單價太高了，將大幅挹注營收；加上AI PC出貨，以及板卡等業務均同步成長的帶動下，今年的營收與獲利將大幅成長，法人預估，技嘉今年營收挑戰2,000億元以上。

針對外界關注是否有GB200，以及何時出貨？葉培城說，GB200只要料到就出貨，不用擔心，目前大家都在送樣階段，預估是第4季或明年第1季。

今年營收與獲利展望？他說，AI伺服器單價太高，營收必然大幅成長，至於獲利，不可能說營收往上跑，獲利不跟著往上，每股稅後純益（EPS）一定是大幅成長，下半年不會比上半年差。技嘉前五個月營收1,061.53億元，站上千億元大關，年增136.82%，法人預估，今年營收可望突破2,000億元。

葉培城說，技嘉的業績可以分為兩塊，除了上述的AI伺服器之外，傳統的個人電腦（PC）通路（主機板與顯示卡），業績也從谷底回升，而且，該公司近期陸續發表了AI PC，今年下半年就會看到AI PC有一些成長，明年的換機潮會更明顯。

針對毛利率展望？他說，這一波AI需求來得太快，所有公司都在認真學習中，對毛利率貢獻一定是大的，若是沒辦法給公司產生獲利，就要檢討，今年EPS一定會大幅成長，AI伺服器不僅帶來營收，也提升價值，而且現在爭取AI伺服器訂單，根本不需要低價搶單。我們有看到毛利率的趨勢，會想辦法解決，努力提升毛利率。

針對產能規劃？他說，不用擔心，訂單能見度到哪裡，技嘉的產能可以適時擴充，沒有問題，尤其後段組裝產能擴充很快，桃園廠產能夠大了，可以做局部改善，就可以生產AI伺服器。

海外產能方面，他說，第3季將小量試產，有考慮在東南亞地區，東南亞距離台灣比較近，至於歐美地區，為了避免戰線拉太長，則考量設立後段組裝廠。

針對4月營收創新高，5月又下滑？他說，AI伺服器業績不能用單月來看，因為伺服器組裝廠還是要配合GPU，何時拿到貨並沒有把握，但是後面會愈來愈好。AI需求只是剛開始而已，需求絕對是長線的，不是短線現象，一定會持續，目前會與GPU供貨有很大關係，等後面貨源充足，會愈來愈好，不用擔心。

技嘉董事長葉培城。記者蕭君暉／攝影
技嘉董事長葉培城。記者蕭君暉／攝影

AI 伺服器 營收

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