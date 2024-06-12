台積電最後一盤賣單6,031張仍創新高 收909元上漲26元

台股12日收22,048.96點，上漲256.84點，創下收盤新高，台積電（2330）最後一盤雖爆出6,031張賣單，壓低股價，但仍以909元收盤，創下收盤新高，上漲26元，漲幅2.94%，市值衝達23兆5,749億元，單日市值激增6,743億元，貢獻大盤指數約219點。

蘋果周一舉行全球開發者大會（WWDC）發表新的AI功能，周二股價大漲，以207.15美元收盤，上漲7.26%，創2022年以來最大單日漲幅，也是過去三年來第三次單日漲幅超過7%，市值一口氣大增2,150億美元。

蘋果股價周二狂飆7.26%，進一步帶動供應鏈台積電、鴻海（2317）及大立光（3008）等股價齊揚，尤其是台積電更是領軍台股衝上22,000點之上的重要關鍵，早盤以888元開高走高，尾盤一度拉高至914元，創下歷史新高，但終場則是收在909元，上漲26元，最後一盤爆出6,031張賣壓，一口氣拉低3元股價。

台積電5月營收為2,296.2億元，月減2.7%，年增30.1%，表現優於法人預期，為歷年單月第三高，創歷年同期新高；累計今年前5月營收1.05兆元，年增27%。

台積電13日將除息，每股配發3.49978969元，法人看好有機會在當日就填息，此次季配息將發出907.62億元現金，預計7月11日發放股息；另外，台積電今年度股息調高，在5月10日臨時董事會決議，提高今年首季季配息至每股現金股利4元，普通股與ADR除息交易日為9月12日。