台積電無懼三大法人前二日賣超 盤中股價再創新高、突破900元大關

台積電（2330）12日盤中股價再創新天價，順利突破900元關卡，且達到912元的新高價位，替台積電13日的除息日提前打下基礎。法人預期，台積電未來在AI市場訂單將維持市場獨霸地位，加上已經拿下輝達、超微、聯發科及高通等大客戶的AI訂單，預期明年業績將可望再度衝高。

儘管三大法人11日一共賣超6,838張，連續兩個交易日賣超，包含，外資賣超7,080張，投信買超322張，自營商小幅賣超80張，台積電12日股價表現仍開高走高，將近午盤就順利突破900元關卡，盤中最高達到912元，寫下盤中新高價位。

台積電預定13日將除息，本次為2023年第4季的現金股利除息，預計每股將配發3.49978969元，現金股利預定將於7月11日發放，法人看好，台積電未來營運表現有望續強，當日填息的機會相當高。

法人指出，台積電在先進製程、先進封裝等市場領先地位獨霸情況下，使輝達、超微等大客戶明年訂單幾乎已經排滿，高通、聯發科也開始積極衝刺邊緣端AI市場，大搶台積電明年3奈米製程訂單，蘋果也開始衝刺自家伺服器、邊緣端領域，使台積電明年營運動能將可望更上層樓，且維持強勁的雙位數成長動能。