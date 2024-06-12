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台積電股價衝新高905元 台股漲逾200點進逼22000點

中央社／ 台北12日電

台股今天開高走高，盤中指數上漲202.13點，攀高至21994.25點。台積電盤中勁揚22元創歷史最高價905元，帶動電子類股指數上漲逾1.5%，為盤面焦點。

台股加權指數11時4分上揚202.13點至21994.25點，進逼22000點關卡。

蘋果（Apple）公布人工智慧（AI）計畫，股價勁揚逾7%，連帶帶動台積電、鴻海及大立光等供應鏈股價齊揚。台積電盤中股價創歷史最高價905元，上漲22元，市值攀升至23.47兆元，貢獻大盤180點。

鴻海達185元，上漲4.5元，漲幅2.49%；大立光達2360元，上漲145元，漲幅達6.54%。此外，聯發科、世芯-KY和力旺等權值、高價股也紛紛走高，帶動整體電子類股指數上揚逾1%。

傳統產業股漲跌互見，水泥、食品類股指數上揚；玻璃及營建類股指數同步下挫逾1%，受長榮等貨櫃三雄股價持續重挫影響，航運類股指數更下挫逾4%，表現疲弱。

台積電 台股

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