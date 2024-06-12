台積電股價衝新高905元 台股漲逾200點進逼22000點
台股今天開高走高，盤中指數上漲202.13點，攀高至21994.25點。台積電盤中勁揚22元創歷史最高價905元，帶動電子類股指數上漲逾1.5%，為盤面焦點。
台股加權指數11時4分上揚202.13點至21994.25點，進逼22000點關卡。
蘋果（Apple）公布人工智慧（AI）計畫，股價勁揚逾7%，連帶帶動台積電、鴻海及大立光等供應鏈股價齊揚。台積電盤中股價創歷史最高價905元，上漲22元，市值攀升至23.47兆元，貢獻大盤180點。
鴻海達185元，上漲4.5元，漲幅2.49%；大立光達2360元，上漲145元，漲幅達6.54%。此外，聯發科、世芯-KY和力旺等權值、高價股也紛紛走高，帶動整體電子類股指數上揚逾1%。
傳統產業股漲跌互見，水泥、食品類股指數上揚；玻璃及營建類股指數同步下挫逾1%，受長榮等貨櫃三雄股價持續重挫影響，航運類股指數更下挫逾4%，表現疲弱。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言