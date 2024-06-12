台積電叩關900元、盤中衝上905元天價 市值達23.47兆

權王台積電（2330）5月營收優於法人預期，預計6月13日除息，每股配發3.49978969元，法人看好有機會在當日就填息，12日以888元開高走高，午盤後出現急拉，一度衝達905元，大漲22元，再創歷史新高，市值激增5,705億元，達23.47兆元。

台積電5月營收為2,296.2億元，月減2.7%，年增30.1%，表現優於法人預期，為歷年單月第三高，創歷年同期新高；累計今年前5月營收1.05兆元，年增27%。

台積電預計13日除息，2023年第4季季配息每股配發現金股利3.49978969元，此次季配息將發出907.62億元現金，預計7月11日發放股息；另外，台積電今年度股息調高，在5月10日臨時董事會決議，提高今年首季季配息至每股現金股利4元，普通股與ADR除息交易日為9月12日。

台積電今年首季的季配息較先前一次季配息3.5元再拉升，調幅約14%，法人預估，台積電今年度全年配息有望從16元起跳 ；台積電自改採季配息以來，多能快速填息，前一次除息（3月18日）就完成歷來第14次季配息除息當天填息，法人看好本周四除息當天填息的機率高。

台積電12日開高走高，衝上900元關卡，一度衝達905元，再創下歷史新高，市值一口氣增加5,705億元，衝達23兆4,711億元，領軍台股大漲，朝2.2萬點叩關。