快訊

一甲子第一殯儀館今走入歷史 蔣萬安見證景行廳卸銜牌

沒有流汗不用天天洗澡？重症醫曝：1情況最好每天洗

MLB／大谷翔平怒了！豪宅報太詳細 日本2大電視台遭封殺

台積電叩關900元、盤中衝上905元天價 市值達23.47兆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

權王台積電（2330）5月營收優於法人預期，預計6月13日除息，每股配發3.49978969元，法人看好有機會在當日就填息，12日以888元開高走高，午盤後出現急拉，一度衝達905元，大漲22元，再創歷史新高，市值激增5,705億元，達23.47兆元。

台積電5月營收為2,296.2億元，月減2.7%，年增30.1%，表現優於法人預期，為歷年單月第三高，創歷年同期新高；累計今年前5月營收1.05兆元，年增27%。

台積電預計13日除息，2023年第4季季配息每股配發現金股利3.49978969元，此次季配息將發出907.62億元現金，預計7月11日發放股息；另外，台積電今年度股息調高，在5月10日臨時董事會決議，提高今年首季季配息至每股現金股利4元，普通股與ADR除息交易日為9月12日。

台積電今年首季的季配息較先前一次季配息3.5元再拉升，調幅約14%，法人預估，台積電今年度全年配息有望從16元起跳 ；台積電自改採季配息以來，多能快速填息，前一次除息（3月18日）就完成歷來第14次季配息除息當天填息，法人看好本周四除息當天填息的機率高。

台積電12日開高走高，衝上900元關卡，一度衝達905元，再創下歷史新高，市值一口氣增加5,705億元，衝達23兆4,711億元，領軍台股大漲，朝2.2萬點叩關。

台積電 配息

延伸閱讀

台積電上漲9元 台股早盤勁揚逾120點突破21900點

彭博資訊：拜登政府考慮進一步限制AI晶片銷陸

台積電進駐嘉義開始買設備 衝刺CoWoS先進封裝

台積電衝刺CoWoS 協力廠訂單看到明年

相關新聞

台積營收創最強5月…繳2,296億元佳績 優於預期

台積電昨（7）日公布5月營收為2,296.2億元，月減2.7％，年增達30.1％，優於法人預期，為歷年單月第三高水準，也...

台積電叩關900元、盤中衝上905元天價 市值達23.47兆

權王台積電（2330）5月營收優於法人預期，預計6月13日除息，每股配發3.49978969元，法人看好有機會在當日就填...

鴻海股價衝上185元挑戰前高 領軍鴻家軍「這兩檔」盤中勁揚

台股12日開高走高，盤面上鴻海（2317）集團表現亮眼，其中訊芯-KY（6451）一度衝上漲停，後續漲幅稍有收斂，盤中上...

來億-KY掛牌上市 中籤者翻倍賺、賣最高者落袋9.45萬

集中市場添新兵，製鞋股新血來億-KY（6890）12日正式掛牌上市，承銷價85元，股價開高走高，蜜月行情飆悍，早盤以85...

振樺電訂單看到下季

工業電腦廠振樺電（8114）昨（11）日舉行股東會，董事長鄭傑文透露，目前訂單能見度達第3季底，預期集團三大事業今年皆重...

宏碁5月營收月增18.4% 逐季成長

宏碁（2353）昨（11）日公布5月營收211.3億元，月增18.4%，年增16.8%，單月營收連續11個月年比成長；前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。