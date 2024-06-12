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來億-KY掛牌上市 中籤者翻倍賺、賣最高者落袋9.45萬

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

集中市場添新兵，製鞋股新血來億-KY（6890）12日正式掛牌上市，承銷價85元，股價開高走高，蜜月行情飆悍，早盤以85元開高後往上衝高至179.5元，上漲94.5元，漲幅111.17%；中籤者若是賣在這個價位，可說是翻倍賺，將可落袋9.45萬元。

來億-KY主要是為國際知名品牌代工生產各種休閒鞋、運動鞋及其他特殊功能鞋等鞋類產品，主要客戶包括Adidas、Converse、HOKA、UNIQLO 等，同時也是 GORE-TEX 認證工廠，可量產 GORE-TEX 鞋款；生產基地分散在多國布局，包括越南、緬甸、及印尼等東南亞國家，代工製造業務符合國際客戶要求。

來億-KY去年合併營收280.16億元，毛利率13.47%，每股純益6.26元；今年第1季營收77.71億元，毛利率19.09%，每股純益3.36元，毛利率、營益率與淨利率都較去年度大幅成長，由於巴黎奧運運動商機可期，法人樂觀看待今年營運表現。

因應兩大品牌客戶強勁需求，來億-KY產能滿開，除主要生產基地越南之外，印尼新廠預計今年第2季投入營運，將可提供客戶更大的產能支持；在客戶占比上，去年 Adidas、Converse、HOKA 分別為57.74%、23.77%及13.42%，由於 HOKA 需求持續增加，預期未來營收占比將大幅成長，另外，搭配 Adidas 的 SAMBA 鞋款熱銷，將成為未來的雙成長主要動能。

來億-KY正式掛牌上市，承銷價85元，早盤以85元開高後往上衝高至179.5元，上漲94.5元，漲幅111.17%，蜜月行情強勁，盤中漲幅達105.88%。

毛利率

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