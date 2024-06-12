adidas 及 HOKA 雙引擎成長 上市新兵來億營運成長可期

製鞋大廠來億-KY（6890）12日以每股85元掛牌上市，國內製鞋相關類股再添生力軍。來億競拍投標數量達5萬3,552張，為競拍數量1萬9,991張的2.68倍，超額認購踴躍；公開申購達21.98倍，鎖住資金達95億元。

來億集團成立於1987年，與多個國際知名品牌合作，專業生產各種高級的休閒鞋(加硫鞋)/運動鞋(冷貼鞋)/特殊功能鞋，不斷創新技術自我提升，獲得客戶信賴與肯定。

來億集團主要客戶包含：adidas、converse、HOKA及UNIQLO等，為其代工休閒鞋、籃球鞋、網球鞋、慢跑鞋、潮流鞋及防水鞋等。來億亦為GORE-TEX認證工廠，可量產GORE-TEX鞋款。

來億自加硫鞋起家，擴增冷貼鞋及防水鞋生產技術，帶動產能及營收規模與日俱增，為集團營收成長帶來強勁的成長動力。

來億去年合併營收280.16億元，每股稅後純益6.26元，董事會通過配發每股5元現金股利，預計於5月下旬經股東會承認通過。

受惠於adidas及HOKA品牌的熱銷，來億營收與獲利再創新高。今年第1季合併營收達77.71億元、年增40.7%，每股稅後純益3.36元，獲利已達去年全年的53.67%，毛利率、營益率與淨利率皆較去年度大幅成長，樂觀看待全年表現。

來億表示，Adidas的SAMBA鞋款熱賣，榮獲2023年度風雲鞋，2024年其熱潮持續發酵，集團全力支持客戶需求。HOKA品牌榮獲2023年度風雲品牌，從路跑跨足越野跑、健行、戶外等，產品廣度大為增加，從運動品牌擴增為生活必需品。

因應兩大品牌客戶的強勁需求，來億產能滿開全力配合，以支持客戶成長。除主要生產基地越南外，來億印尼新廠新建完成，預計於2024年第2季投入營運，提供更大支持。

客戶佔比部份，2023年adidas、converse及HOKA分別為57.74%、23.77%及13.42%，由於HOKA勢頭強勁，需求持續增加，預期未來營收佔比將大幅成長。搭配adidas的SAMBA鞋款熱銷，將為來億帶來雙成長動力的商機。

來億說，集團在製鞋產業擁有超過36年實績，產品品質深獲品牌客戶肯定，預期隨著客戶需求增加，將為營收成長增添動能。