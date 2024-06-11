電信三雄前五月營運亮眼

電信三雄昨（11）日公布前五月營運，中華電信（2412）5月、前五月每股純益分別達0.41元及2.03元，蟬聯電信每股獲利王。台灣大及遠傳受惠合併效益持續發酵，獲利成長亮眼，台灣大前五月每股純益1.68元，遠傳為1.36元。

中華電信5月合併營收180.8億元，年增2%，創近六年同期新高；歸屬母公司業主淨利32.2億元，年減0.6%，每股純益0.41元；今年前五月營收909.5億元，年增2.2%；歸屬母公司業主淨利157.7億元，年減2.7%，每股純益2.03元。

中華電信表示，固網寬頻業務因升速促銷穩定成長，家用WiFi營收年增四成以上，ICT整合專標案因國內、外大型專案完工入帳呈現正成長。

台灣大5月合併營收160.3億元，年增8.5%，稅後純益10.3億元，每股純益0.35元；累計前五月合併營收793.5億元，年增11%，年增21%，稅後純益50.7億元，年增9.2%，每股純益1.68元。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，受惠網路整併，5月基地台及線路租金較前一月下降，整併進度超前且持續挹注動能，帶動單月電信營業利益超過10億元，年增16%。

遠傳5月合併總營收83.25億元，年增13.5%，獲利受合併折舊等影響，但受益於合併亞太電信綜效及業外投資貢獻，單月稅後純益10.46億元，年增17.4%，創下2016年9月以來新高，每股純益0.29元。