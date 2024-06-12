工業電腦廠振樺電（8114）昨（11）日舉行股東會，董事長鄭傑文透露，目前訂單能見度達第3季底，預期集團三大事業今年皆重返成長軌道，毛利率短期將維持「4字頭」高檔，公司並看好AI相關業務持續增長，預計今年底營收占比將達三成。

鄭傑文指出，同業普遍預期工業電腦市況要到第4季才會好轉，「我們則是未來兩季都看得到（訂單）」，惟現階段急單居多。

振樺電近年毛利率持續上升，今年首季來到43.5%，季比、年比皆呈現增長。鄭傑文表示，「我不認為這是健康的表現，短期會維持這水準，4字頭會維持一段時間」，長期而言，還是希望振樺電毛利率維持在38-40%區間。

振樺電5月營收10.53億元，攀上20個月高點，月增29.7%，年增20.4%。法人估，振樺電今年營收有望年增雙位數百分比，伴隨毛利率、營益率增長，獲利增幅將遠大於營收增長幅度。

值得一提的是，振樺電旗下瑞傳長期為輝達（NVIDIA）合作夥伴，瑞傳2022年開始出貨AI測試設備，前一代機種占瑞傳業績比重約一成。

隨著今年整體產業AI伺服器出貨量持續擴大，對瑞傳設備需求也同步擴大，振樺電評估，AI測試設備今年占瑞傳整體業績比重將超過法人預估的兩成水準。

振樺電將AI半導體測試設備、線上購物線下退貨的BORIS機台（KIOSK）、高階GPU醫療伺服器等歸類為AI相關業務，公司看好相關業務今年占整體營收比重將超過三成。