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大聯大5月營收672.9億元 歷年同期新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
大聯大董事長黃偉祥。圖/聯合報系資料照片
大聯大董事長黃偉祥。圖/聯合報系資料照片

受惠於伺服器業務、筆記型電腦需求回溫、記憶體價格回升...等正面因素推升相關電子零組件需求的影響下，大聯大控股（3702）公布2024年5月合併營收創歷年同期新高達新台幣672.9億元，年增25.2%；本季前兩個月營收合計為財測新台幣1900億至2000億中值的七成；累計合併營收為3174.8億元，年增29.1%。

大聯大首季合併營收為1819.04億元，為歷年同期次高表現，季減0.6％、年增25.6％，超越財測高標1700億元，在本業與業外匯兌收益挹注下，獲利為19.49億元，年增1.84倍，也大幅超越財測高標12.1億元，每股純益為1.16元。

大聯大提出本季財測，預期若以美元兌新台幣1比32.3為匯率假設基礎，合併營收將介於1900億元至2000億元之間，約季增4.4％至9.9％，預估毛利率介於3.7％至3.9％，業外收益依照保守原則暫不估列的情況下，估計稅後淨利將介於13.06億元至17.06億元間，每股純益介於0.54元至0.78元之間。

新台幣 營收

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