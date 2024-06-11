中華電信5月營收180億元 創近六年同期新高

中華電信（2412）11日公布5月合併營收為180.8億元，年增2%；營業淨利為40.4億元，年增1.1%；歸屬於母公司業主淨利為32.2億元，年減0.6%，每股稅後純益0.41元。中華電信表示，受惠於行動與固網寬頻等核心業務營收及銷貨收入成長帶動，5月整體合併營收創近六年5月單月新高，營運動能持續上揚。

中華電信前5月營收達909.5億元，年增2.2%，財測達成率99.6%至100.2%；營業淨利為199.9億元，財測達成率105.4%至106.5%；稅前盈餘為201.1億元，財測達成率105.5%至106.6%；歸屬母公司業主淨利為157.7億元，年減2.7%，財測達成率105.0%至106.7%；每股稅後純益2.03元，財測達成率105.0%至106.7%；優於財測目標。單月及累計每股稅後純益蟬聯電信每股獲利王。

中華電信指出，5月行動服務營收年成長3.9%，連續38個月成長，續創佳績，主因5G用戶數與整體090門號數持續增加，除月租營收持續成長外，企客商用簡訊營收增加，國際漫遊營收亦持續帶動行動數據營收向上，行動月租型ARPU（每用戶平均收入）則年增3%，連續38個月上揚；月租型離網率為0.56%，持續保持電信業最低。

中華電信表示，固網寬頻業務持續因升速促銷方案廣受歡迎而穩定成長，且家用Wi-Fi營收年增率維持40%以上，寬頻接取營收成長，數據網路營收也持續走揚，銷貨收入受惠iPhone銷量提升而增加。ICT整合專標案營收則因國內、外大型專案完工入帳而呈現正成長；惟智慧聯網營收因去年大型專案營收入帳基期較高，致整體ICT營收較去年同期減少。

截至5月底，中華電信行動通信總客戶數達1,329.6萬戶，其中，090月租型客戶數年增1.4%，已連續41個月成長；光世代寬頻用戶數為382.7萬戶，其中，高速用戶因「速在必行」方案吸引，300Mbps以上客戶達140.5萬戶；MOD客戶數則達205.2萬戶。

中華電信表示，甫於《Corporate Governance Asia》雜誌舉辦之「亞洲卓越獎」（Asian Excellence Award）一舉囊括五項大獎，榮獲「永續亞洲獎」、「最佳投資人關係公司獎」、「亞洲最佳CEO獎」、「亞洲最佳CFO獎」與「最佳投資人關係經理人獎」殊榮，是唯一獲獎之台灣電信業者，顯示公司由上而下的永續治理以及對投資人之溝通成績斐然，深獲國際肯定；此外，本公司2024上半年共計培育81位高階主管取得ISO 14064-1碳盤查國際證照，加速實現公司各項ESG國際倡議目標，展現公司以實際行動落實永續發展的決心。

此外，中華電信表示，再度蟬聯第26屆《讀者文摘》信譽品牌之「電信服務類」及「行動上網服務類」雙白金獎，顯示本公司秉持「以客戶為中心」的理念，以5G、寬頻、OTT影視娛樂平台與創新應用服務，為客戶創造最佳體驗，持續深獲消費者肯定與信賴。

中華電信也深耕數位生態圈的經營成果卓著，中華電信指出，除善用AI數據管理打造Hami Video針對不同群眾提供多元內容，獲選資策會產業情報研究所（MIC）台灣影音觀看行為調查之「訂閱國內平台」第一名及電信業者OTT品牌排行第一名，更憑藉AI、大數據及5G技術積極推動智慧城市發展，與苗栗縣政府合作「智慧運輸系統發展建設計畫」，導入AI車流影像技術、動態號誌控制及設置智慧公車站牌，提升交通效率、增強交通安全性與便利性，再創智慧交通新標竿。