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緯穎法說會／通用伺服器需求優於預期 雙引擎點火下半年展望樂觀

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
緯穎董事長洪麗甯。林薏茹／攝影
緯穎董事長洪麗甯。林薏茹／攝影

緯穎（6669）11日召開法說會，財務長陳昌偉指出，上半年通用伺服器需求優於預期，下半年出貨動能可望延續、甚至持續升溫，而AI伺服器專案也按進度推進，輝達最新Blackwell架構的AI伺服器預計第4季出貨，下半年展望樂觀。

陳昌偉指出，2023年下半年隨著AI運算崛起，對雲端資料中心客戶的通用伺服器需求產生排擠，不過，今年第1季起，在AI加速運算輔助下，反而推升一般運算需求成長，AI與通用伺服器需求呈現相輔相成，也帶動通用需求優於預期，類似情況估將延續。

緯穎董事長洪麗甯日前在股東會後透露，輝達最新Blackwell架構的AI伺服器，有機會在第4季出貨，預期第4季AI營收占比將拉升至超過五成。陳昌偉昨日也重申，Blackwell家族系列產品第4季可望陸續出貨，期待明年會有完整的全年度貢獻。

陳昌偉表示，去年第4季AI伺服器占營收約20%，第1季因通用伺服器需求優於預期，AI營收占比降至不到20%，預期第4季相關營收可望超過整體營收的五成。

他並指出，今年前5月AI營收來源仍以ASIC為大宗，目前新客戶、新專案均持續推進，且ASIC方面不只有一個客戶。

緯穎去年第4季、今年第1季受惠新產品NRE（一次性工程費用）收入占比提升，毛利率均衝破11%，並接連改寫單季新高。陳昌偉認為，隨著新品持續推進，NRE帶來的貢獻將是持續性的，並非曇花一現。

陳昌偉認為，進入AI加速運算時代，客戶對ASIC晶片需求提高，ASIC高度客製化的特性也與緯穎既有的營運模式相同，相關新專案進度符合期待；而在GPU方面，與母公司緯創（3231）積極合作，透過技術垂直整合等優勢，掌握相關領域客戶。

緯穎除持續開發AI時代所需的整櫃式液冷板冷卻技術外，也與散熱領域技術領導廠商展開合作，緯穎第1季已投資關鍵散熱技術廠ZutaCore、私募基金Andra Capital。

對此，陳昌偉說明，ZutaCore為緯穎供應商，藉由投資入股，盼能達到技術整合；至於投資Andra Capital是因該私募基金投資標的主要為AI軟體公司，緯穎可藉此開發新產業商機，更認識客戶樣貌與貼近產品使用者需求。

AI 伺服器 緯穎

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