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電信三雄5月獲利出爐 中華電EPS 0.41元、台灣大EPS 0.35元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
中華電信。 圖／聯合報系資料照片
中華電信。 圖／聯合報系資料照片

電信三雄5月獲利出爐，中華電（2412）單月營收180.8億元，創近六年單月新高，每股純益0.41元；台灣大（3045）5月營收160.3億元，每股純益 0.35元；遠傳（4904）5月營收83.25億元，每股純益0.29元。

中華電5月合併營收180.8億元，年增2%；營業淨利40.4億元，年增1.1%；稅前淨利40.9億元，年減0.8%；歸屬於母公司業主之淨利為32.2億元，年減0.6%，EBITDA為73.4億元，年增0.8%，EPS達0.41元。

中華電表示，受惠於行動與固網寬頻等核心業務營收及銷貨收入成長帶動，5月整體合併營收創近六年5月單月新高，營運動能持續上揚。

5月行動服務營收年成長3.9%，連續38個月成長，主因5G用戶數與整體090門號數持續增加，除月租營收持續成長外，企客商用簡訊營收增加，國際漫遊營收亦持續帶動行動數據營收向上。行動月租型ARPU（Average Revenue Per User，每用戶平均收入）則年增3%，連續38個月上揚；月租型離網率為0.56%，持續保持電信業最低。

固網寬頻業務持續因升速促銷方案廣受歡迎而穩定成長，且家用Wi-Fi營收年增率維持40%以上，寬頻接取營收成長，數據網路營收也持續走揚。

銷貨收入受惠iPhone銷量提升而增加。ICT整合專標案營收則因國內、外大型專案完工入帳而呈現正成長；惟智慧聯網營收因去年大型專案營收入帳基期較高，致整體ICT營收較去年同期減少。

中華電累計今年前5月營收909.5億元、達成率99.6～100.2%；營業淨利199.9億元、達成率105.4～106.5%；稅前淨利201.1億元、達成率105.5～106.6%；歸屬母公司業主淨利為157.7億元、達成率105～106.7%；每股純益2.03元、達成率105～106.7%；皆優於財測目標。

5月底行動通信總客戶數達1,329.6萬戶，其中，090月租型客戶數年增1.4%，已連續41個月成長；光世代寬頻用戶數為382.7萬戶，其中，高速用戶因「速在必行」方案吸引，300Mbps以上客戶達140.5萬戶；MOD客戶數則達205.2萬戶。

台灣大5月自結合併營收160.3億元，EBITDA為34.9億元，營業利益16億元，稅後淨利10.3億元，每股純益0.35元；累計今年前5月合併營收793.5億元，年增11%，EBITDA為175.6億元，年增21%，營業利益78.4億元，稅後淨利50.7億元，每股純益 1.68元。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，受惠網路整併，5月基地台租金及線路租金皆較前一個月下降，整併進度超前且持續挹注動能，帶動單月電信營業利益超過10億元，呈現16%年成長之佳績。自結累計今年前5月合併營收及EBITDA均較去年同期雙位數成長並續創同期新高，累計電信EBITDA更年增近30億元。

遠傳5月合併總營收83.25億元、年成長率達13.5%；EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）突破30億大關、達30.05億元，年成長率15.1%；淨利部分，雖然受合併之折舊與攤銷費用增加影響，但受益於合併亞太電信綜效及業外投資貢獻，5月稅後淨利10.46億元，年成長率17.4%，創2016年9月至今新高，每股純益0.29元。

累計今年前5月，遠傳合併總營收、合併EBITDA和稅後淨利年成長率分別為14.7%、12.4%和8.2%，達到421.88億元、148.16億元和49.18億元；每股純益 1.36元，維持強勁成長動能。

遠傳表示，5月月租型用戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User, ARPU）持續向上，達成合併以來連續5個月穩定提升，帶動行動服務營收上揚，持續站穩50億元水準，自2021年3月以來連續39個月正成長。

每股純益 營收

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