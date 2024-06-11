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台灣大自結前五月營收793億元 每股稅後純益1.68元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
台灣大哥大。圖／台灣大提供
台灣大哥大。圖／台灣大提供

台灣大哥大（3045）公布，5月自結合併營收160.3億元，年增8.5%，EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）為34.9億元，年增18.1%，營業利益16億元，稅後淨利10.3億元，每股稅後純益0.35元，累計前五個月合併營收793.5億元，年增11%，EBITDA為175.6億元，年增21%，營業利益78.4億元，年增9.7%，稅後純益50.7億元，年增9.2%，每股稅後純益1.68元。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，受惠網路整併，5月份基地台租金及線路租金皆較前一個月下降，整併進度超前且持續挹注動能，帶動單月電信營業利益超過10億元，年增16％，累計前5月合併營收及及EBITDA，均較去年同期雙位數成長，並續創同期新高，累計電信EBITDA更年增近30億元。

台灣大指出，高度重視氣候變遷，積極貢獻淨零，率先承諾2040年RE100(Renewable Energy 100％)後，持續加速綠色能源之採用，5月10日，也正式加入「全球交通載具電動化倡議EV100(Electric Vehicle 100%)」，制定完整的四大承諾與兩項額外行動，成為全台第三家通過EV100之業者。台灣大將減碳行動擴及移動市場，攜手USPACE、WeMo等夥伴，打造一站式充電營運服務「MyCharge」，並全面推廣純電汽機車共享服務，驅動交通運具轉型。

此外，台灣大表示，運用AI偵防詐騙，幫助企業識別和防禦網路詐騙及偽冒網站，更與臺灣網路認證公司(TWCA，TAIWAN-CA Inc.)所屬TWID身分識別中心合作，推出「網站防偽微服務」，讓中小企業用最低負擔偵測偽冒網站及社群，保護自身品牌與顧客。台灣大利用自然語言處理 (NLP)、圖像分類、物件偵測等AI先進技術，結合大數據分析以及資安專業，每月成功偵獲偽冒網站及詐騙網站超過20,000筆，僅6個月已成功識別超過八千萬個網域，協助企業提升資安防護能力。

為解決中小企業勞動力短缺問題，近期台灣大與LINE台灣策略聯盟，結合台灣大旗下「行動市話」，與inline「線上訂位系統」，推出「AI語音預約服務」，賦能中小企業轉型升級，提升餐飲店家營運效率，大幅節省人力需求成本，讓消費者享受更便捷的智能訂位體驗。

AI 台灣大哥大

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