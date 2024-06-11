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光罩營收／高階產品出貨增 前五月營收創同期新高

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

光罩（2338）公告5月合併營收達7.08億元、月增11.0％，年增12.2％，營收呈現年月雙增。累計前五個月合併營收達31.97億元、年增15.7％，創歷史同期新高。光罩表示，主要成長動能來自於高階光罩產出量持續衝高。

光罩表示，經過與半導體晶圓廠的長期認證與合作，公司透過不斷完善產品良率以及交期服務，今年以來12吋高階光罩的出貨占比逐月提升。不僅整體光罩層數增加，關鍵層的PSM（相位偏移光罩）出貨數也同步提升，進一步推高光罩的整體均價（ASP）。

光罩指出，隨著全球半導體晶圓廠大幅擴產帶來的機遇，公司將不斷提升高階光罩的製造實力。現階段40奈米製程光罩已於今年五月通過客戶認證，預計在下半年實現量產。光罩也將加速擴充高階光罩產能，從而鞏固於全球光罩供應鏈中的產業地位，並持續推動業績增長。

光罩 晶圓廠 營收

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