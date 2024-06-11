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遠傳營收／遠亞併、業外營收挹注 5月獲利創2016年9月以來新高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
遠傳電信（4904）11日公佈5月營運表現，受惠於合併亞太電信綜效、用戶持續升級5G，以及新經濟營收穩定成長，合併總營收為83.25億元，年增13.5%。圖／聯合報系資料照片
遠傳電信（4904）11日公佈5月營運表現，受惠於合併亞太電信綜效、用戶持續升級5G，以及新經濟營收穩定成長，合併總營收為83.25億元，年增13.5%。圖／聯合報系資料照片

遠傳電信（4904）11日公佈5月營運表現，受惠於合併亞太電信綜效、用戶持續升級5G，以及新經濟營收穩定成長，合併總營收為83.25億元，年增13.5%，稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）突破30億大關，來到30.05億元，年增率達15.1%，獲利部分雖受合併折舊與攤銷費用增加影響，但受益於合併亞太電信綜效以及業外投資貢獻，單月稅後純益10.46億元，年增17.4%，創下2016年9月以來新高，每股稅後純益0.29元。

累計前5月，遠傳合併總營收421.88億元，年增14.7%，合併 EBITDA 為148.16億元，年增12.4%，稅後純益49.18億元，年增8.2%，每股稅後純益1.36元。

遠傳指出，5月月租型用戶每月平均貢獻度（ARPU）持續向上，達成合併以來連續5個月穩定提升，帶動行動服務營收上揚，持續站穩50億元水準，締造自2021年3月以來連續39個月正成長的佳績。

遠傳強調，5G「大人物」(大數據、人工智慧、物連網)技術力持續發酵，以「5G緊急救護」應用整合高雄醫學大學附設中和紀念醫院的急重症能量，將「5G救護車捐贈公益計畫」落地高雄，目前已支援全台8個縣市的緊急救護，並持續拓展至全台角落，守護民眾生命。遠傳總座井琪受邀至「2024玉山安侯論壇」發表AI專題演講，剖析生成式AI對於產業競爭力的影響範圍、企業導入生成式AI的重要步驟，並分享遠傳運用AI數位治理、優化服務，提升客戶體驗的實戰經驗。

遠傳指出，低碳營運卓越成果備受肯定，5G AI基台佈建年減約5萬噸碳排、能源管理系統每年節省門市總用電量10％，為唯一榮獲2023年施耐德電機全球「永續性對企業自身的影響」獎項的台灣企業。此外，承諾2048年達成淨零排放目標，溫室氣體目標減排90%以上，獲《天下雜誌》頒發1.5°C溫控目標標章認證。更舉辦首屆「永續治理工作坊」，打造低碳供應鏈，培力供應商夥伴共好共榮、邁向淨零。

5G 遠傳電信

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