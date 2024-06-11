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仁寶營收／5月772.87億、年減7.2% 董座：AI成績3年顯現

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
仁寶。記者吳康瑋／攝影
仁寶。記者吳康瑋／攝影

代工大廠仁寶（2324）11日公布5月營收達772.87億元，達近6個月以來的次高表現，雖然營收較上月增長2千2百萬元，不過整體比例與上月大略持平，而相較去年同期則年減7.2%，累計前5個月合併營收為3541.23億元，年減4.7%。新任董事長陳瑞聰坦言，自己最大遺憾是在AI伺服器上落後同業，導致集團在五哥的排名中漸漸落後，而仁寶未來將全速前進，目標三年衝上前三大AI伺服器廠的地位。

仁寶近年持續推動多角化經營、積極降低庫存及調整產能，鎖定伺服器、汽車電子、穿戴裝置、手機和5G通訊等五大業務領域拓展，不過唯獨在AI方面的布局較為缺乏，事實上過去一年較多聽到的AI伺服器產品布局，多以廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）為主，甚至連輝達執行長黃仁勳回台宴客時，供應鏈全員到齊，唯獨仁寶未被邀請，也令陳瑞聰直言，「心裡很有感觸」。

仁寶近日於台北國際電腦展宣布，團隊已正式跨進AI伺服器領域，並推出旗下最新AI/GPU/計算產品，對此，陳瑞聰表示，近兩年來市場上AI伺服器的商機激增，國內多家代工廠都已投入，惟有仁寶腳步相對落後。不過仁寶40歲相當於壯年期，正是精采的時候，未來每一年會愈來愈精采，並會加速拓展非PC業務，伺服器則會是其中的重中之重，他透露，「自己與tony兩個人已經許願」期盼能在三年內要將這部分迎頭趕上。很快成果就會開始顯現，請大家放心、敬請期待。

AI 仁寶 伺服器

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