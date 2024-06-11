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宏碁營收／5月211億元、月增18.4% 連十一個月年對年成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁。記者吳康瑋／攝影
宏碁。記者吳康瑋／攝影

PC品牌大廠宏碁（2353）公司11日公布2024年5月單月合併營收211.30億元，月增18.4%、年增16.8%，月營收已連續十一個月年對年成長；累積前五月合併營收978.08億元，年增15.9%。其中，個人電腦產品5月營收年增26.0%、累積前五月營收年增22.6%。

宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占5月營收之26.5%、累積前五月營收之29.0%。公開發行子公司皆已公告5月份自結營收。

其中，宏碁集團孵化中的事業營運亮點包括：專攻AI伺服器及工作站的安圖斯科技公司5月營收年增256.4%、累積前五月營收年增111.4%。宏碁智通公司5月營收年增58.5%、累積前五月營收年增42.1%。宏碁智新公司5月營收年增22.0%、累積前五月營收年增9.9%。

此外，宏碁集團在6月初Computex台北國際電腦展中，展出全線AI PC、伺服器等產品，以及包含智慧醫療、智慧城市等AI應用，獲得各方熱烈好評。

宏碁 營收

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