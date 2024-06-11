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集雅社營收／母親節檔期報喜！5月3.97億元、月增15%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
集雅社愛樂祭開跑。圖／翻攝自集雅社官網
集雅社愛樂祭開跑。圖／翻攝自集雅社官網

集雅社（2937）11日公告5月合併營收3.97億元，月增15%，年增0.2%；累計今年前五個月合併營收17.61億元，年增8.9%。

集雅社表示，繼母親節檔期繳出亮眼的成績單後，6月也順勢推出「愛樂祭」，讓愛音樂的消費者一飽耳福。集雅社擁有全台最多視聽室，有別傳統音響街邊店，提供專業的影音一站式購足服務。活動期間加入會員凡購買音響、聲霸、耳機等商品，不僅可獲得集利金2倍送、單筆滿3萬再抽3萬旅遊金、於全省集雅社視聽室預約試聽，還有機會抽耳機；滿額更送價值近兩萬元的涵碧樓住宿一晚，希望藉此延伸買氣。

集雅社表示，早期從專賣頂級音響起家，秉持著「播下愛音樂的種子」理念，希望帶給消費者多樣的音響喇叭選擇，銷售包含Boulder、KHARMA、CANTON、KEF、B&O、Marshall等多家全球知名品牌音響，專業家電規劃師也可為客人提供專業的音響配置建議；根據不同的環境和需求，選擇不同類型的音響設備將帶來令人驚豔的效果。

有鑑於房價居高不下，近年來許多小坪數的新建案備受市場關注，在空間不大，但是又希望有好的家庭劇院影音享受時，Soundbar就成了許多家庭的首選。Soundbar安裝便捷，非常適合如臥室或小客廳這一類小型房間，不僅節省空間，還能有效提升電視的聲音效果。此外，Soundbar的現代簡約設計，與大多數現代家居風格相得益彰，不需要繁瑣的連接和擺放，只需將其放置在電視前或掛在牆上即可使用，是提升電視音質的理想選擇。

有別於Soundbar的簡約、安裝便捷、適合小空間，落地式喇叭就比較適合大客廳或專門的家庭影院且對音質要求較高，並追求震撼低音效果的消費者；這類喇叭功率大，能夠提供強大的聲音覆蓋和豐富的聲音細節，讓整個房間充滿高品質的音樂和音效。

至於，書架式喇叭則是由於體積小巧，能夠輕鬆擺放在書架或桌面上，性價比高，能夠在有限的預算內提供良好的音質，適合多功能用途，如聽音樂、看電影或連接電腦使用。此外，集雅社的家電規劃師也提醒，在選擇音響時，要注意音響是否支持家中所需的連接方式，如藍牙、Wi-Fi、HDMI、光纖等，以方便與各種設備連接；也要考慮將來是否會擴展音響系統，選擇支持擴展的音響型號和品牌。

集雅社提醒消費者，音響這一類的產品除了在網路上看專家推薦的影片外，也一定要去到門市中親自聆聽體驗。集雅社是全台百貨中擁有最多視聽室的家電通路，店內的家電規劃師不僅能依照預算推薦最適合的音響，更重要的是還能協助消費者找出家中音響的擺放位置；如此一來，才能將音響效能發揮到極致，也讓消費者選到最適合自己且高CP值的產品，大幅提升家庭娛樂體驗。

家電 消費 集雅社

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