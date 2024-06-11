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友達營收／5月253億元 月增6.6%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
友達光電。記者李珣瑛／攝影
友達光電。記者李珣瑛／攝影

友達（2409）11日公告今年5月合併營收253.4億元，月增6.6%，年增16.2%。

友達表示，5月面板總出貨面積達185.5萬平方米，較4月增加11.3%，與去年同期相比則減少9.4%。累計今年前五個月合併營收1085.84億元，年增18.6%。

友達董事長彭双浪日前表示，友達今年的營收及獲利都將呈逐季改善走勢。他強調，可以期待友達的營運將會愈來人愈好。至於，友達喊出2025年將「不再只是一家面板公司」，則是要將純面板營收降至七成以下，並且未來逐步下降。

此外，友達今年4月完成對德國BHTC併購，其營收及獲利同步納入友達的財報中，推升友達營運走大升。

友達今天股價小跌0.1元，成交量逾4.23萬張，收17.95元。

友達 營收

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