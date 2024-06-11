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黃仁勳旋風後多檔概念股休息 唯獨這檔已連飆6根漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（本報系資料照）
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（本報系資料照）

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在5月26日抵達台灣以來，引爆「仁來瘋」狂潮，尤其在6月2日演講過後，更是一度推升「黃仁勳概念股」的漲勢，不過，多檔個股在電腦展期間就開始出現下跌，黃仁勳在6月8日離台返美，台股在11日端午節後開盤，多數的「黃仁勳概念股」走弱，慧友（5484）則是持續跳空以漲停45.5元開出後鎖死，連續拉出第6根漲停。

台股11日以21,984.42點開出，上漲126.04點，盤中一度衝達22,003.71點，上漲145.33點，且站上22,000點之上，再創下歷史新高，不過，盤中翻黑；推升大盤指數上漲的主要動能來自台積電（2330），早盤以892元開高後一度衝達895元，盤中貢獻大 盤指數約74點。

台積電為黃仁勳概念股的重要指標，11日維持上漲，盤中漲幅逾1%；另外，鴻海（2317）也是上漲表現，盤中同樣上漲逾1%；獲得黃仁勳點名感謝的43家上市櫃公司中，11 日下跌居多，尤其是所羅門（2359）一度重挫至跌停150元，盤中大跌逾6%；廣運（6125）、益登（3048）、聰泰（5474）、凌華（6166）等盤中大跌逾5%。

不過，慧友則是持續亮燈漲停，早盤跳空以45.5元漲停板開出後鎖死，連續拉出第6根漲停板，排隊買單超過4,600張；股價在黃仁勳演演過後，短短6個交易日漲幅達64.72%。

慧友1995年成立，為深耕自有品牌監控系統廠商，產品主要定位在中階市場，以自有品牌EverFocus行銷於全球；慧友專注邊緣運算領域並且研發出邊緣運送監控產品，主要應用在車載領域，同時打入美國及國內多家車用及運輸業者；另外，也整合旗下工業電腦業務，打進英特爾、輝達平台供應鏈。

慧友因有價證券在集中交易市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務等重大訊息，自結4月營收5,000萬元，年增60%，稅前淨利及本期淨利為1,800萬元，年增240%，每股純益0.26元。

慧友首季營收8,200萬元，稅前淨損1,100萬元，本期淨損1,400萬元，每股虧損0.21元；累計今年前4月營收1.32億元，年增3.59%，根據4月自結獲利，單月獲利已可彌補首季的虧損。

黃仁勳在演講時秀出背板列出輝達合作廠商，展現與台灣供應鏈密切關係，多家上市櫃的公司都名列其中，包括研揚、宏碁、凌華、研華、日月光、華擎、華碩、圓剛、艾訊、勤誠、仁寶、中光電、台達電、益登、慧友、鴻海、巨大、技嘉、弘憶股、英業達、迎廣、廣運、京元電、立端、麗臺、光寶科、聯發科、神達、微星、新漢、宸曜、醫揚、和碩、廣達、所羅門、德律、曜越、台積電、聯電、欣興、緯創、緯穎、聰泰。

台積電 黃仁勳

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