崇越科技營收／5月45.81億元、年增逾一成 半導體需求升溫

IC材料通路商崇越科技（5434）5月份合併營收達45.81億元，年增12.9％，累計營收達211.9億元，年增3.4％。崇越科技表示，主要受惠於半導體升溫，拉升矽晶圓、光阻、石英、研磨液等關鍵原材料需求。

崇越科技指出，上月合併營收達近一年單月營收次高，相較去年同期增加5.2億元，主要受惠於半導體升溫，拉升矽晶圓、光阻、石英、研磨液等關鍵原材料需求；此外，崇越科技近年積極打造海外供應鏈平台服務，包含日本、美國、越南等海外業績亦有雙位數成長。崇越上月營收相較去年同期，年增逾一成。

崇越科技整合需求銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比約八成，環保工程逾一成。近年崇越科技將業務觸角擴及大健康產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。