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緯軟營收／5月8.44億元、年增19.3% 啟動「All in AI」策略

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

緯軟（4953）公告自結2024年5月份合併營收為8.44億元，月減1.0%，年增19.3%。累計至5月之合併營收為41.15億元，年增18.5%，累計營收持續突破同期新高，互聯網客戶需求持續增加且公司積極搶攻客戶端的市占，來自互聯網客戶的營收保持穩健增長；而智慧車受市場波動影響，營收略有下滑。

策略方面，隨著AI技術快速發展，緯創軟體在6月1日的32週年紀念日，宣布正式啟動「All in AI」，並從三面向積極推進：內部數位創新（Digital Innovation），藉由AI的應用，推展全面營運管理的數位創新，以達成效能及競爭力的跨步提升；全員學習AI（Talent Empowerment），以AI賦能軟體工程師，幫助員工提升技能，進而提高生產力和交付品質；強化客戶成功（Client Success），針對製造業/半導體、金融業、互聯網應用、健康醫療、新能源和育樂等六大前景看好的產業，用AI增加服務厚度、提升創新價值。

AI 營收

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