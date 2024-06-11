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維田營收／5月8,389萬元溫和回溫 月增4.2%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠維田（6570）今年5月合併營收達8,389萬元，月增4.2%，1~5月累計營收3.9億元，營收持續溫和回升，預期今年營運表現將逐季回溫，全年營收續拚成長。

維田進一步指出，通膨問題漸受控制，利率亦維持穩定，且料況漸改善，帶動5月合併營收持續溫和回升。雖地緣政治仍帶來不確定性，但觀察國際經濟狀況，盼望年底能開始逐漸緩步降息，同時AI相關應用帶動的軟硬體發展，預期將朝各產業擴張，全面的AI發展趨勢，使工業電腦在邊緣AI運算、產業落地AI等應用，扮演重要角色，預期將會有新一波市場需求，滿足AI應用。

對此趨勢，維田今年將持續推出新世代產品，包含全新AI IPC產品線，AIOT解決方案，智慧製造人機介面，醫療電腦，防爆工業電腦等，期望於相關領域拓展新專案訂單，並布局產品世代更新商機。

同時，因AI發展從雲端開始走向地端，維田亦展開全新產品線布局，推出邊緣AI工業電腦與落地AI應用解決方案，於甫結束的COMPUTEX2024展中，曝光全新AI IPC產品AILS系列，提供邊緣AI工業電腦以及產業落地AI解決方案。此外，公司亦積極拓展東南亞新興市場，於八月將前往印度孟買參加自動化工業展，盼再添營運動能，期望2024營收逐季回溫，全年重回成長軌道。

AI 工業電腦 營收

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