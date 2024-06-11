快訊

端午後再創天價！台股早盤突破2萬2千點大關 台積電繼續穩定撐盤

她目睹慣犯進咖啡廳「不消費還霸佔4座位」 網掀共鳴：這種人不少

疑欠3萬引殺機！19歲孝子擺攤付母醫藥費 被痛毆丟包老闆家樓下慘死

勤凱昇陽半導體除息 強勢完成填息

中央社／ 新竹11日電

勤凱及昇陽半導體今天除息，每股分別配發2.7及1.8元現金，股價同步走高，強勢完成填息。

勤凱去年度盈餘每股配發2.1元現金股利，另以資本公積每股配發0.6元現金，合計每股配發2.7元現金，配發總額新台幣8130萬元，將於7月5日發放。

昇陽半導體去年度盈餘每股配發1.4元現金股利，另以資本公積每股配發0.4元現金，合計每股配發1.8元現金，配發總額3.1億元，將於7月10日發放。

勤凱與昇陽半導體今天股價同步走高，勤凱盤中達144元，上漲3元，順利完成填息；昇陽半導體達65元，上漲2.6元，同樣強勢完成填息。

勤凱受惠電感漿料產品拉貨力道強勁，及新客戶效應持續發酵，5月營收攀高至1.4億元，創32個月新高，第2季營運表現可望明顯優於第1季水準。

昇陽半導體5月營收2.71億元，月增3.05%，年減14.01%；累計前5月營收約12.7億元，年減13.9%，主要因為去年業績基期較高影響。

昇陽半導體 營收

延伸閱讀

台股三題材 支撐多頭行情…法人看好大盤月底前衝22,500

台積13日除息 法人估當天填息

台積13日除息 拚當日填息

台積電季配息6月13日除息 隨 ADR 強法人估秒填息機率高

相關新聞

緯穎除息秀登場！每股42元、大股東緯創將入袋逾27.67億元巨款

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）11日將進行除息交易，扣除配發的42元現金股利後，參考價為258...

台積電周四除息有望當日填息 股價續衝900元關卡

權王台積電（2330）5月營收優於法人預期，預計6月13日除息，每股配發3.49978969元，法人看好有機會在當日就填...

仁寶營收將揭曉 陳瑞聰接董座後首次公布 引市場關注

代工大廠仁寶（2324）將於11日公布5月營收成果，而這也是新任董事長陳瑞聰上任後，首度發表單月營收表現，因此格外吸引市...

台積營收創最強5月…繳2,296億元佳績 優於預期

台積電昨（7）日公布5月營收為2,296.2億元，月減2.7％，年增達30.1％，優於法人預期，為歷年單月第三高水準，也...

緯穎除息首日開盤填息9成 盤中上沖下洗、填息路漫漫

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）11日將進行除息交易，扣除配發的42元現金股利後，參考價為2,5...

永道、韋僑5月營收攀峰 後市帶勁

RFID雙雄永道-KY（6863）、韋僑受惠零售服飾及物流倉儲需求升溫，5月營收表現不俗，永道為3.86億元，創歷史次高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。