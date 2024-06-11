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台積電周四除息有望當日填息 股價續衝900元關卡

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

權王台積電（2330）5月營收優於法人預期，預計6月13日除息，每股配發3.49978969元，法人看好有機會在當日就填息，11日以892元開高後一度拉升至895元，上漲16元，漲幅1.82%，盤中漲幅逾1%，領軍台股續往上攻。

台積電5月營收為2,296.2億元，月減2.7%，年增30.1%，表現優於法人預期，為歷年單月第三高，創歷年同期新高；累計今年前五月營收1.05兆元，年增27%。

台積電預計13日除息，2023年第4季季配息每股配發現金股利3.49978969元，此次季配息將發出907.62億元現金，預計7月11日發放股息；另外，台積電今年度股息調高，在5月10日臨時董事會決議，提高今年首季季配息至每股現金股利4元，普通股與ADR除息交易日為9月12日。

台積電今年首季的季配息較先前一次季配息3.5元再拉升，調幅約14%，法人預估，台積電今年度全年配息有望從16元起跳 ；台積電自改採季配息以來，多能快速填息，前一次除息（3月18日）就完成歷來第14次季配息除息當天填息，法人看好本周四除息當天填息的機率高。

台積電11日以892元開出，一度拉升至895元，續朝900元關卡挺進；盤中漲幅逾1%；台積電上周在盤中曾一度衝達899元，寫下歷史新高。

台積電 配息 除息

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