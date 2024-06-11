仁寶營收將揭曉 陳瑞聰接董座後首次公布 引市場關注

代工大廠仁寶（2324）將於11日公布5月營收成果，而這也是新任董事長陳瑞聰上任後，首度發表單月營收表現，因此格外吸引市場投資人的關注。事實上，仁寶今年已邁入成立40周年，團隊也在陳瑞聰的帶領下，正式跨進AI伺服器領域，而他日前更在股東會喊出「伺服器營收要朝千億邁進」引發市場熱議，而今日公布的最新營收報告，也已成為市場的目光焦點。

仁寶近日於台北國際電腦展宣布，團隊已正式跨進AI伺服器領域，並推出旗下最新AI/GPU/計算產品，對此，陳瑞聰表示，近兩年來市場上AI伺服器的商機激增，國內多家代工廠都已投入，惟有仁寶腳步相對落後。他坦言，自己最大遺憾是在AI伺服器上落後同業，導致集團在五哥的排名中漸漸落後，而仁寶未來將全速前進，目標三年衝上前三大AI伺服器廠的地位。

仁寶近年持續推動多角化經營、積極降低庫存及調整產能，鎖定伺服器、汽車電子、穿戴裝置、手機和5G通訊等五大業務領域拓展，不過唯獨在AI方面的布局較為缺乏，事實上過去一年較多聽到的AI伺服器產品布局，多以廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）為主，甚至連輝達執行長黃仁勳回台宴客時，供應鏈全員到齊，唯獨仁寶未被邀請，也令陳瑞聰直言，「心裡很有感觸」。

陳瑞聰指出，40歲相當於壯年期，正是精采的時候，未來每一年會愈來愈精采，並會加速拓展非PC業務，伺服器則會是其中的重中之重，他透露，「自己與tony兩個人已經許願」期盼能在三年內要將這部分迎頭趕上。很快成果就會開始顯現，請大家放心、敬請期待。

金仁寶集團總裁許勝雄則坦言，AI基本上已經變成目前最熱門的名詞，事實上科技技術隨時都在進步，展望未來十年內，AI必然會改變很多運作的機制，並逐步提升人類的生活品質、對人類生活產生更大的影響，而管理及應用的技術，也將產生更大的效益，這是大家都要努力去做的事 。