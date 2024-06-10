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高盛看奇鋐：受惠於液冷散熱需求大 目標價1,026元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

高盛證券發布報告指出，維持對奇鋐（3017）的正面看法，認為奇鋐是液冷散熱趨勢的初期受惠者，主要是因為提供全方位解決方案、生產基地分散且客戶多元，因此維持「買進」評等及1,026元的目標價。

高盛在台北國際電腦展（COMPUTEX）期間，拜會奇鋐管理階層。高盛指出，客戶最關心的議題包括液冷散熱產品線、液冷散熱競爭、終端市場需求、產能擴張計畫等。奇鋐高階主管持續看好今年奇鋐營收將逐季成長、獲利成長率會高於營收成長率、明年液冷營收將是今年的兩倍。

奇鋐高階主管告訴高盛，下半年，AI伺服器將推升奇鋐成長力道，且機架式伺服器的液冷產品也將出貨。奇鋐預期今年資本支出為40億元，主要是在越南的二期廠。目前奇鋐越南廠一期已開始生產3D VC，未來將持續擴大到液冷產品。奇鋐持續分散生產基地，以符合全球級客戶的需求。

奇鋐放眼伺服器液冷市場的領導地位，認為客戶不太可能只是看價格，而是同樣重視產品組合（是否有全方位的解決方案）、品質穩定度、產能、交付、靈活性及服務。

高盛估計，奇鋐的每股稅後純益（EPS）可望從去年的14.1元，成長到今年的19.53元，再大幅成長到2025年的31.1元、2026年的45.75元。

高盛指出，以奇鋐2025年預估EPS來推算，預估2025年的EPS年成長率可達53%，並且與同業相比之後，給出33倍的本益比，未來12個月的目標價成為1,026元。

高盛在5月底才將奇鋐目標價上調13%，主要著眼於AI伺服器需求大增，進而推升散熱需求。高盛對奇鋐的目標價為內外資法人最高，但也提醒四大風險。一是液冷的採用速度慢於預期，二是對AI伺服器的需求低於預期，三是競爭比預期更激烈，四是一般伺服器的復甦速度慢於預期。

伺服器 奇鋐 高盛

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