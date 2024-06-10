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永道、韋僑5月營收攀峰 後市帶勁
RFID雙雄永道-KY（6863）、韋僑受惠零售服飾及物流倉儲需求升溫，5月營收表現不俗，永道為3.86億元，創歷史次高；韋僑為1.37億元，攀上近11個月高點。
看好客戶需求持續成長，永道展開越南、台北及揚州兩岸三地同步擴產作業；韋僑去年遷入新廠後，產能逐步拉升，雙雄營運後市看俏。
永道是全球最大RFID電子標籤ODM供應商，隸屬於永豐餘集團。永道5月合併營收3.86億元，月減1.4%，年增102.6%，為單月史上次高；前五月合併營收16.8億元，年增74.3%。
永道總經理林秉毅表示，該公司今年出貨以零售服飾業為主軸，至於物流、倉儲等新應用也逐步出現，成長速度將超越零售服飾，預估產業成長率約16%到18%，永道期許能跟上市場，能繳出雙位數成長的成績單。
韋僑5月合併營收1.37億元，月增15.3%，年增3%，寫近11個月單月新高；前五月合併營收5.84億元，年減1%。韋僑表示，根據客戶訂單觀察，2024年需求將回到正向發展軌道。
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