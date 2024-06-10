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富采、錼創唱旺今年營運

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

集邦（TrendForce）指出，未來搭載Micro LED作為新型顯示應用需求將逐步浮現，強攻Micro LED的富采（3714）及錼創均看旺今年營運，富采預期今年業績將逐季走揚。

錼創樂觀看待今年營收有望倍數成長。

從應用市場分析，TrendForce認為，Micro LED相較Micro OLED等其他競爭技術所擁有的基礎優勢依舊鮮明。在AR眼鏡所使用的光機必須具備高亮度小體積的特性上，目前Micro LED光機體積已經邁入小於0.2cc的時代，在需要擁有高亮度提升全天候全場景識別清晰度上，Micro LED也已經將亮度基礎朝350,000nits（尼特）以上邁進。搭配近年來發展飛快的AI協助工具，未來一、兩年搭載Micro LED作為顯示技術AR眼鏡的需求將逐步浮現。

富采董事長彭双浪表示，LED產業最差的時點在去年及前年，富采已從去年虧損陰霾中走出，第1季是今年谷底，業績將逐季走揚。

富采今年1月董事會通過以6.7億元出售竹南廠房，此廠房原本規劃為Micro LED生產準備，但因量產時程延後，為強化資產，將竹南廠賣掉。

做Micro LED必須抓準時點，只比客戶需要時點早一點即可，以利節省成本。富采表示，配合車廠客戶認證時程，預估自2023年起三至五年，最快2026年完成認證，2026年將有5,000片套產能，仍會隨時和客人保持密切聯繫，視客戶需求滾動式調整。

富采持續投入先進顯示技術研發，包括Micro LED、Mini LED背光與直顯產品等。富采正與多家客戶密切合作，其中包括Micro LED在知名AR穿戴裝置中模組方案的應用。

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