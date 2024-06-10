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奇鋐目標價 高盛喊1,026元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

高盛證券發布報告指出，維持對奇鋐的正面看法，認為奇鋐是液冷趨勢的初期受惠者，主要是因為提供全方位解決方案、生產基地分散且客戶多元，因此維持「買進」評等及1,026元的目標價。

高盛在台北國際電腦展期間，拜會奇鋐管理階層。高盛指出，客戶最關心的議題包括液冷散熱產品線、液冷散熱競爭、終端市場需求、產能擴張計畫等。奇鋐高階主管持續看好今年奇鋐營收將逐季成長、獲利成長率會高於營收成長率、明年液冷營收將是今年的兩倍。

奇鋐高階主管告訴高盛，AI伺服器需求強勁，奇鋐營收可望季成長2-6%，獲利成長力道會高於營收成長。下半年，AI伺服器將推升奇鋐成長力道，且機架式伺服器的液冷產品也將出貨。

高盛指出，奇鋐預期今年資本支出為40億元，主要是在越南的二期廠。奇鋐越南廠一期已開始生產3D VC，未來將持續擴大到液冷產品。奇鋐持續分散生產基地，以符合全球級客戶需求。

奇鋐放眼伺服器液冷市場的領導地位，認為客戶不太可能只是看價格，而是同樣重視產品組合（是否有全方位的解決方案）、品質穩定度、產能、交付、靈活性及服務。

高盛估計，奇鋐EPS可望從去年的14.1元，成長到今年的19.53元，再大幅成長到2025年的31.1元、2026年的45.75元。高盛指出，以奇鋐2025年預估EPS推算，預估2025年的EPS年成長率可達53%，並與同業相比後，給出33倍本益比，未來12個月目標價成為1,026元。

高盛在5月底才將奇鋐目標價上調13%，主要著眼於AI伺服器需求大增，進而推升散熱需求。高盛當時預估，全球伺服器散熱市場在2025、2026年規模將分別為73億美元與106億美元，液冷散熱在AI伺服器領域的普及率將分別為37%及57%。

伺服器 奇鋐 高盛

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