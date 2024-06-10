聯詠5月營收月增1% 天鈺月增5%

驅動IC廠聯詠（3034）、天鈺5月業績同步回溫，下半年也各有題材發威，後市可期。

聯詠5月合併營收84.38億元，月增1.3％，年減17.4％；前五月合併營收411.95億元，年減6.8％。

展望後市，聯詠總經理王守仁認為，今年營運方針聚焦四面向，包括系統單晶片產品擴大邊緣AI應用範疇，驅動IC的技術也要保持領先地位，並將整合公司矽智財（IP），藉此衝刺ASIC晶片市場，最後，也會拓展非中國大陸市場，以增加客戶多元性。

天鈺5月合併營收為17.01億元，月增5.7％，年增12％；前五月合併營收70.3億元，年增1.6％。

近期市場傳出，美國零售商沃爾瑪電子貨架標籤應用將從既有三色產品，逐漸開始升級導入四色產品，天鈺為其四色電子貨架標籤供應鏈，最快本季開始供應相關驅動IC產品，挹注營運。