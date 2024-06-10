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精誠營收寫最旺5月

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導
精誠、零壹近六月營收
精誠、零壹近六月營收

資服商精誠（6214）、零壹5月業績表現出色，精誠為31.89億元，為歷年最旺的5月，月增24%；零壹為16.28億元，改寫歷史次高，月增47.14%。

展望後市，兩家公司均看好數位轉型、資安、AI等議題持續發酵，助攻營運續揚。

精誠5月合併營收31.89億元，月增24%，年增20.91%；前五月合併營收為159.48億元，年增17.62%。精誠5月與前五月營收皆改寫同期新高。

精誠表示，5月營收亮眼，主要動能來自大型客戶軟體開發案，以及金融業與公部門系統建置案；同時，因應數位整合需求，軟體採購專案及代理經銷服務需求持續成長，同步挹注營運。

精誠董事長林隆奮表示，年底是專案驗收旺季，下半年表現逐季走揚，並優於上半年。精誠也將積極衝刺海外布局，為台商企業提供更多元資訊服務，擴大市場版圖。

零壹5月營收16.28億元，為歷史次高，月增47.14%，年增61.13%；前五月營收67.4億元，年增15.71%。

零壹表示，5月營收成長主要來自大數據應用與雲平台應用產品有大型專案挹注。

營收 精誠

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