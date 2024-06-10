聽新聞
test
0:00 / 0:00
十銓：DDR5報價看漲
記憶體模組廠十銓（4967）表示，隨著三大DRAM廠全力投入高頻寬記憶體（HBM），並且全力捍衛價格趨勢確立，下半年DDR5報價漲幅至少雙位數百分比起跳；DDR4待庫存去化完畢後，也會啟動新一波漲勢。
法人預期，十銓現階段DDR5產品占其DRAM產品比重近六成，年底有機會突破七成，伴隨低價庫存助攻，下半年獲利可望再戰新高。
業界分析，AI帶動高頻寬記憶體需求強勁，不僅享有高毛利優勢，目前也出現供不應求盛況，吸引SK海力士、三星、美光等三大DRAM廠傾全力投入，在產能排擠效應下，將有效控制DDR5與DDR4產量，助攻DRAM報價與市況。
十銓看好，隨著DDR5供給有限，下半年價格將續漲，預期漲幅有望達雙位數百分比；DDR4價格同步看升，下半年漲幅至少30%。
十銓指出，隨著PC逐漸導入DDR5且容量持續提升，將消耗更多產能。十銓目前營收比重以DRAM相關為最大綜，占比約七成、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）約三成，其中，DDR5占DRAM比重近六成。
十銓預期，電競、工控需求將穩健續強，DDR5比重一定會持續提升。法人估，十銓DDR5產品今年底占比有望突破七成。
十銓也在電競領域闖出好成績，公司表示，近年布局電競市場有成，特別在北美地區斬獲頗豐，目前市占率已成為僅次於海盜船（Corsair）的品牌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言