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十銓：DDR5報價看漲

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
十銓董事長夏澹寧（本報系資料庫）
十銓董事長夏澹寧（本報系資料庫）

記憶體模組廠十銓（4967）表示，隨著三大DRAM廠全力投入高頻寬記憶體（HBM），並且全力捍衛價格趨勢確立，下半年DDR5報價漲幅至少雙位數百分比起跳；DDR4待庫存去化完畢後，也會啟動新一波漲勢。

法人預期，十銓現階段DDR5產品占其DRAM產品比重近六成，年底有機會突破七成，伴隨低價庫存助攻，下半年獲利可望再戰新高。

業界分析，AI帶動高頻寬記憶體需求強勁，不僅享有高毛利優勢，目前也出現供不應求盛況，吸引SK海力士、三星、美光等三大DRAM廠傾全力投入，在產能排擠效應下，將有效控制DDR5與DDR4產量，助攻DRAM報價與市況。

十銓看好，隨著DDR5供給有限，下半年價格將續漲，預期漲幅有望達雙位數百分比；DDR4價格同步看升，下半年漲幅至少30%。

十銓指出，隨著PC逐漸導入DDR5且容量持續提升，將消耗更多產能。十銓目前營收比重以DRAM相關為最大綜，占比約七成、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）約三成，其中，DDR5占DRAM比重近六成。

十銓預期，電競、工控需求將穩健續強，DDR5比重一定會持續提升。法人估，十銓DDR5產品今年底占比有望突破七成。

十銓也在電競領域闖出好成績，公司表示，近年布局電競市場有成，特別在北美地區斬獲頗豐，目前市占率已成為僅次於海盜船（Corsair）的品牌。

DRAM 十銓

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