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聯電5月營收月減、年增 法人估第2季每股獲利0.95元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
聯電（2303）5月營收月減1.1%、年增3.8%。圖／聯電提供
聯電（2303）5月營收月減1.1%、年增3.8%。圖／聯電提供

聯電（2303）5月營收月減1.1%、年增3.8%；法人機構表示，聯電具有高殖利率題材，雖成熟製程持續面臨中國大陸的競爭壓力，短期仍無美中貿易衝突帶來的轉單效益，但預估第2季每股獲利（EPS）仍有0.95元的水準。

法人機構表示，聯電5月營收月減、年增，其中，消費性電子與手機需求回溫，相關產品包括OLED Driver IC，ISP、Wi-Fi SOC等，電腦、消費和通信領域的庫存狀況改善到更健康的水準，不過客戶下單仍謹慎，因此預計聯電晶圓出貨量將緩慢回溫。

至於汽車和工業領域，由於庫存消化速度較預期慢，需求仍然低迷，預期5~6月單月營收將會下滑。

整體而言，晶圓需求可望逐步回溫，預估第2季聯電晶圓出貨量季增1~3%，產能利用率64~66%，整體產品的美元ASP維持上季水準，單季毛利率也將和上季相近，約30%左右下，預估聯電單季EPS約0.95元。

生成式AI未來市場潛力龐大，因此，聯電宣示，不會在AI市場中缺席，目前生成式AI終端市場仍主要聚焦在伺服器基礎建設端，不過預期經過四年左右時間的基礎布建後，AI 邊緣運算市場將會開始崛起，屆時聯電布局的3DIC、高速傳輸、電源管理IC、MCU等相關市場晶片也會同步向上，聯電目前正在積極與客戶應用對接，因此聯電對未來AI市場發展相當有期待。

聯電雖然沒有14nm以下的先進製程，但公司在邊緣AI部分著墨甚深，以目前製程及技術，應至少可取得AI相關應用10~20%市場需求，為未來驅動營運成長的重要因素。

AI 晶圓 聯電

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