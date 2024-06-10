聯詠5月營收月增、年減 法人估第2季 EPS 近7.6元
聯詠（3034）5月營收月增1.3%、年減17.4%，法人機構表示，總經不確定因素仍在，常有急單出現，變化很快，預估聯詠第2季每股獲利（EPS）近7.6元。
分析師表示，聯詠之前法說會預估第2季營收240億~245億元，季增0~4%，以1美元兌新台幣32元計算，累計聯詠4月、5月營收為167.6億元，預估6月營收將為72~77億元，月減8~14%間。
由於總體經濟需求不明朗，以及地緣政治的影響，消費性電子回溫緩慢，不過迎接即將到的三大賽事，巴黎奧運、6~7月舉辦的足球美洲盃及歐洲盃和大陸618的促銷，TV相關產品線拉貨最積極。NB目前需求雖持平，但6月將會增溫，電競Gaming monitor需求不錯，第2季手機品牌廠進入庫存調整。
聯詠三大產線，以SOC表現最佳，營收季成長，大尺寸DDIC表現次之，小尺寸DDIC表現最弱，營收將呈現季減。因產品組合銷售組合改變和產品價格下滑，保守預期第2季將較上季毛利率滅少1~ 3個百分點，預估單季EPS7.59元。
聯詠2024年成長動能包括OLED在智慧手機的滲透率持續看好，OLED平板的滲透率也會持續成長；TV SoC會有新產品、新客戶加入；PC、NB在AI帶動下，可望迎來換機需求，尤其是高階NB占比會提升；車用也會有持續成長、ASIC則有機會有不錯的表現下，預估全年EPS有望來到34元的水準。
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