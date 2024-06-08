聯發科5月營收微增 外資看好後市 Q2財測可達標

聯發科營收 圖／經濟日報提供

IC設計大廠聯發科（2454）昨（7）日公告5月營收421.51億元，小幅月增0.29%，不過和去年同期相比成長33.53%；累計今年前五月營收2,176.37億元，年增39.90%。聯發科產品多元布局，除了鞏固原有的手機業務外，更攜手國際大廠如輝達、安謀等，全力發展車用、伺服器運算領域，聯發科成為人工智慧（AI）熱潮的主要受惠者。

回顧聯發科先前的財測預估，看今年第2季營收估較去年同期強勁成長，與第1季相比則呈現持平至下降9%，主要原因是第2季手機出貨回到正常節奏，不過電視和運算裝置營收預期將持續成長，電源管理晶片於各應用的需求也將在第2季復甦。

從聯發科昨日公告的5月營運成果來看，單月營收421.51億元，月增0.29%、年增33.53%；累計前五月營收為2,176.37億元、年增加39.9%。聯發科合計2024年4、5月營收為841.79億元，若以該公司釋出的第2季財測來看，6月營收只要達372.21億元，就可以順利完成財測低標，就目前來說，達陣意味濃厚。

聯發科近期在台北國際電腦展（Computex 2024）發表各式應用，外資正向看待聯發科將是AI熱潮的主要受惠者，來自於從中期分析，聯發科協助輝達為邊緣裝置配備AI，反之亦然，除了汽車及特殊應用IC（ASIC）之外，兩者的合作夥伴關係還可以明顯擴大到個人電腦（PC）、物聯網和電視領域的潛在市場。

另外，聯發科也宣布加入Arm全面設計（Arm Total Design），與安謀（Arm）擴大合作關係，這代表聯發科開始打入安謀架構的伺服器CPU及神經處理器（NPU）設計。

日前董事長蔡明介在聯發科股東會中，談到後市布局，強調5G、AI、車用及Arm架構運算市場將會是未來幾年的重點方向，且未來AI將從雲端延伸到邊緣端，聯發科長期在手機、物聯網等邊緣端深耕，現在也累計相當多的技術，可以說是具備進入雲端市場的門票，目前進展也相當順利。

整體而言，外資認為，聯發科除了AI智慧機及AI PC之外，雲端AI ASIC同步成為強勁的業績支撐，等於大力突破現有的手機版圖，正向看往後的三至五年，聯發科會有很好的成長表現。