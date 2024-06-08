代工四雄營收 寫最旺5月 廣達重返千億元大關

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
代工大廠5月營收出爐，廣達重返千億元大關、月增4%。 聯合報系資料庫
代工大廠5月營收出爐，廣達重返千億元大關、月增4%。 聯合報系資料庫

代工大廠5月營收昨（7）日陸續出爐，廣達（2382）重返千億元大關、月增4%，緯創月增幅達9.4%，緯穎較上月成長12.7%，英業達創26個月新高，四家代工廠單月營收同寫歷年來最旺5月。

廣達5月營收1,012.99億元，月增4.1%，年增31.54%；前五月累計營收4,575.75億元，年增8.68%。

廣達4月受到前月季底拉貨效應影響，出貨量下滑，5月筆電出貨量則衝上400萬台，一舉較前月大增25%，靜待季底拉貨效應發酵，帶動第2季筆電出貨量升溫。

代工廠衝AI伺服器 圖／經濟日報提供
代工廠衝AI伺服器 圖／經濟日報提供

廣達董事長林百里日前高呼「訂單太多了」，因應客戶對AI伺服器的暢旺需求，廣達旗下台灣、美國等各個廠區都持續擴產，副總經理楊麒令更透露，現階段幾乎每兩周就會重新檢視全球產能。

隨著零組件缺料改善，廣達預期，第2季起AI伺服器出貨將溫和成長，受惠超大規模資料中心客戶積極建置基礎建設，下半年AI伺服器可望迎來出貨爆發期。

緯創5月營收為795.01億元，月增9.44%，年增25.54%；前五月累計營收3,903.72億元，年增15.68%，續創歷年同期新高。

緯創5月筆電出貨量170萬台，月增6.25%，年增13.33%；桌機出貨80萬台，月增14.28%，年對年持平；顯示器出貨80萬台，月對月持平，但年減5.88%。

緯創看好，隨著季底拉貨效應發酵，第2季筆電出貨量可望季增雙位數百分比，較上月預估的季增5%至10%上調，桌機、顯示器成長個位數百分比，AI伺服器、一般伺服器出貨量都會有雙位數成長，下半年營運也將優於上半年。

緯穎5月營收為247.6億元，月增12.73%，年增59.55%；前五月累計營收1,163.51億元，年增7.81%。緯穎去年底AI伺服器占整體營收占比約兩成，今年以來逐季增加，預期第4季占比將拉升至超過五成；而輝達（NVIDIA）最新Blackwell架構伺服器產品，第4季可望出貨。

英業達5月合併營收為521.8億元，月增2.22%，年增13.28%；前五月累計營收2,337.34億元，年增15.08%。英業達5月筆電出貨量達170萬台，較上月成長13.3%。

營收 貨量

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