威宏運動、輕奢品牌客戶加速拉貨 帶動產能滿載

運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442），受惠巴黎奧運商機發酵，加上全球航空旅遊持續熱絡，7日公布5月合併營收7.63億元、年增8.8%，累計前五月合併營收33.37億元、年增6.3%，第2季旺季展望樂觀可期。

威宏表示，隨著巴黎奧運及歐洲冠軍聯賽等夏季運動盛事舉辦在即，民眾運動風潮延續，各項運動蔚為顯學，帶動運動包袋及相關週邊配件商品買氣持續升溫，終端品牌商拉貨力道積極。

其中，越南德御擁有成熟且完整的高爾夫球袋生產線，除享原有轉單優勢，近期北美品牌新客戶訂單也穩定出貨，產線稼動率已經滿載，在手訂單能見度直達第3季，公司配合加班生產並逐步增聘人力，預期將成為今年成長的最大動力。

為因應客戶分散單一生產基地風險政策，威宏也積極在東南亞地區擴大布局，旗下子公司威保已動工興建柬埔寨第一期廠房，預計第4季落成，2025年通過NIKE驗廠後可正式接單投產，未來將成為護具手套及運動配件的生產中心。

威宏表示，新廠房落成後有助承接更多從其他地區轉出的訂單，目標東南亞地區營收貢獻提升至七成。公司將持續導入精實管理並提高生產效率，為集團挹注營收成長新動能。

輕奢精品事業群方面，隨著全球航班服務供應趨穩，商務出行及跨國旅遊活動復甦，將延續輕奢包袋及行李箱汰換新購潮。

威宏表示，巴黎奧運同時帶動時尚之都的觀光人潮，既有法國知名品牌客戶正加快實體店面鋪貨動能，其拉貨力度強勁，上半年訂單接近滿載。

威宏對全年營運持審慎樂觀態度，依訂單掌握度來看，各大運動及輕奢精品品牌商積極布局下半年奧運及歐美節慶商機，目前兩大事業群生產排程直達第3季，公司將積極優化產線，全年業績可望維持成長態勢。