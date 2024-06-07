快訊

幸運兒是你嗎？大樂透頭獎1億元一注獨得 開在這家醫院旁

威宏運動、輕奢品牌客戶加速拉貨 帶動產能滿載

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442），受惠巴黎奧運商機發酵，加上全球航空旅遊持續熱絡，7日公布5月合併營收7.63億元、年增8.8%，累計前五月合併營收33.37億元、年增6.3%，第2季旺季展望樂觀可期。

威宏表示，隨著巴黎奧運及歐洲冠軍聯賽等夏季運動盛事舉辦在即，民眾運動風潮延續，各項運動蔚為顯學，帶動運動包袋及相關週邊配件商品買氣持續升溫，終端品牌商拉貨力道積極。

其中，越南德御擁有成熟且完整的高爾夫球袋生產線，除享原有轉單優勢，近期北美品牌新客戶訂單也穩定出貨，產線稼動率已經滿載，在手訂單能見度直達第3季，公司配合加班生產並逐步增聘人力，預期將成為今年成長的最大動力。

為因應客戶分散單一生產基地風險政策，威宏也積極在東南亞地區擴大布局，旗下子公司威保已動工興建柬埔寨第一期廠房，預計第4季落成，2025年通過NIKE驗廠後可正式接單投產，未來將成為護具手套及運動配件的生產中心。

威宏表示，新廠房落成後有助承接更多從其他地區轉出的訂單，目標東南亞地區營收貢獻提升至七成。公司將持續導入精實管理並提高生產效率，為集團挹注營收成長新動能。

輕奢精品事業群方面，隨著全球航班服務供應趨穩，商務出行及跨國旅遊活動復甦，將延續輕奢包袋及行李箱汰換新購潮。

威宏表示，巴黎奧運同時帶動時尚之都的觀光人潮，既有法國知名品牌客戶正加快實體店面鋪貨動能，其拉貨力度強勁，上半年訂單接近滿載。

威宏對全年營運持審慎樂觀態度，依訂單掌握度來看，各大運動及輕奢精品品牌商積極布局下半年奧運及歐美節慶商機，目前兩大事業群生產排程直達第3季，公司將積極優化產線，全年業績可望維持成長態勢。

營收 運動

延伸閱讀

巴黎奧運倒數50天 五環標誌躍上艾菲爾鐵塔

金城國中超有創意 將畢典設計成奧運開幕反應熱烈

最奧運的時刻！SWATCH OLYMPIC GAMES PARIS 2024腕表

NBA／西班牙男籃備戰奧運資格賽 22人陣容名單公佈

相關新聞

英業達營收／5月521.8億元、創26個月新高 累計年增15%

代工大廠英業達（2356）7日公告5月合併營收521.8億元，月增2.22%，年增13.28%，創26個月新高；前5月累...

台積電營收／5月創單月第三高 第2季有望拚超標

台積電（2330）公告5月合併營收達2,296.2億元，創下單月歷史第三高及歷年同期新高。法人預期，台積電6月合併營收將...

緯創營收／5月795億元、年月雙增 大單入手後市可期

緯創（3231）7日公布5月單月合併營收為 795.01 億元，月增9.4 %，年大增25.5%，表現處在水準之上，合併...

廣達營收／5月1012.99億元、年月暴增 重回千億大關

代工大廠廣達（2382）7日公布5月合併營收1,012.99億元，月增4.1%、年增31.5%，呈年月雙增態勢，而近日受...

最強黃仁勳概念股 這檔在演講後連五天跳空漲停鎖死

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在5月26日抵達台灣以來，被路透以「仁來瘋」（Jensanity、黃仁勳的英文名為Jen...

聯電5月營收月減1% 毛利率持穩

晶圓代工大廠聯電（2303）昨（6）日公布5月營收為195.09億元，月減1.17％、年增3.89％。累計今年前五月營收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。