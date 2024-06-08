啟碁連兩月營收 突破百億元
網通大廠啟碁（6285）昨（7）日公布5月營收達103.32億元，連續兩個月突破百億，創歷史單月次高水準，法人看好，啟碁北美充電樁大廠訂單開始量產出貨，加上低軌衛星用戶端產品、5G FWA產品訂單增溫，第2季營收可望季增約兩成。
啟碁4月營收已經來到100億元，5月營收延續出貨熱潮，來到103.32億元，月增3.3%，年增12%，累計前5月營收459.2億元，年增8.8%。
法人分析，啟碁第1季營收255.8億元，而4、5月累計營收已經來到203億元，如果6月維持百億元營收水準，單季營收可望較第1季季增約兩成水準。
法人指出，啟碁拿下北美充電樁大廠訂單，3月已經開始量產出貨，加上低軌衛星用戶端產品、5G FWA產品訂單增溫，全年營收朝向1,200億元目標邁進。
日前啟碁法說會上，董事長謝宏波指出，啟碁今年及明年還是成長格局，綜觀全球經濟狀況受到通膨及地緣政治影響，ICT產業成長動能還不夠強勁，雖然啟碁有新客戶及新產品線加持，但今年應該呈現溫和成長局勢，今年要挑戰高個位數成長決心沒有變。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言