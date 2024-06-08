啟碁連兩月營收 突破百億元

網通大廠啟碁（6285）昨（7）日公布5月營收達103.32億元，連續兩個月突破百億，創歷史單月次高水準，法人看好，啟碁北美充電樁大廠訂單開始量產出貨，加上低軌衛星用戶端產品、5G FWA產品訂單增溫，第2季營收可望季增約兩成。

啟碁4月營收已經來到100億元，5月營收延續出貨熱潮，來到103.32億元，月增3.3%，年增12%，累計前5月營收459.2億元，年增8.8%。

法人分析，啟碁第1季營收255.8億元，而4、5月累計營收已經來到203億元，如果6月維持百億元營收水準，單季營收可望較第1季季增約兩成水準。

法人指出，啟碁拿下北美充電樁大廠訂單，3月已經開始量產出貨，加上低軌衛星用戶端產品、5G FWA產品訂單增溫，全年營收朝向1,200億元目標邁進。

日前啟碁法說會上，董事長謝宏波指出，啟碁今年及明年還是成長格局，綜觀全球經濟狀況受到通膨及地緣政治影響，ICT產業成長動能還不夠強勁，雖然啟碁有新客戶及新產品線加持，但今年應該呈現溫和成長局勢，今年要挑戰高個位數成長決心沒有變。