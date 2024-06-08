光學鏡頭廠玉晶光 5月營收月減17%

光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（7）日公布5月合併營收15.54億元，月減17.1%，年增1.1倍。

玉晶光表示，第2季為傳統淡季，5月營收較4月下滑，主因新機仍未量產、舊機及VR需求趨緩所致，但仍比去年同期成長逾一倍。展望第3季，新機開始量產，預估營運回到旺季水準，實際出貨規模仍依客戶拉貨為準。

玉晶光累計今年前五月營收86.68億元，年增79.1%。玉晶光昨天股價收553元，上漲4元。

玉晶光及大立光同屬iPhone鏡頭主力供應商，大立光5月營收月增1%，玉晶光月減17%，主因玉晶光來自蘋果訂單占比較高，本季處新舊機種交替期，玉晶光積極爭取下半年iPhone 16系列潛望式鏡頭訂單，送樣測試中，最快有望6月出貨，為下半年營運添強力動能。

玉晶光將於6月18日召開股東常會，董事長陳天慶將釋出下半年營運展望。