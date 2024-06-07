聯發科5月營收攀同期次高 第2季營運可望達標

手機晶片廠聯發科自結5月營收新台幣421.51億元，較4月略增0.29%，較去年同期增加33.53%，為同期次高水準。法人預期，聯發科第2季營運目標應可順利達成。

法人表示，隨著手機晶片出貨回歸正常節奏，聯發科4月及5月營收自3月的504.8億元高檔滑落，月營收介於420億至422億元，不過仍較去年同期成長超過3成水準。

聯發科累計前5月營收2176.37億元，較去年同期增加39.9%。

聯發科4月及5月營收合計841.79億元，法人預期，聯發科第2季營運目標應可順利達成。聯發科預估，第2季營收將約1214億至1335億元，較第1季減少0%至9%。

聯發科看好今年包括手機、智慧裝置及電源管理晶片3大產品線將同步成長，並推升全年美元營收成長14%至16%；手機是成長幅度最高的產品線。