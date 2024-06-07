快訊

顧立雄下令國軍不練刺槍 刺槍術達人揭「格鬥時5優勢」憂恐捨本逐末

「4.5億天價保單」1次付清！被保人是0歲男嬰 業者證實：5歲起年領千萬

聯發科5月營收攀同期次高 第2季營運可望達標

中央社／ 新竹7日電

手機晶片廠聯發科自結5月營收新台幣421.51億元，較4月略增0.29%，較去年同期增加33.53%，為同期次高水準。法人預期，聯發科第2季營運目標應可順利達成。

法人表示，隨著手機晶片出貨回歸正常節奏，聯發科4月及5月營收自3月的504.8億元高檔滑落，月營收介於420億至422億元，不過仍較去年同期成長超過3成水準。

聯發科累計前5月營收2176.37億元，較去年同期增加39.9%。

聯發科4月及5月營收合計841.79億元，法人預期，聯發科第2季營運目標應可順利達成。聯發科預估，第2季營收將約1214億至1335億元，較第1季減少0%至9%。

聯發科看好今年包括手機、智慧裝置及電源管理晶片3大產品線將同步成長，並推升全年美元營收成長14%至16%；手機是成長幅度最高的產品線。

營收 聯發科

延伸閱讀

美國5月就業報告高盛不樂觀 Fed和股匯債市可能這麼反應

中國大陸5月出口強勁 可望持續支持經濟成長

5月新生兒1萬1168人今年新高 人口仍連5月負成長

聯發科、穎崴 押長天期

相關新聞

台積電營收／5月創單月第三高 第2季有望拚超標

台積電（2330）公告5月合併營收達2,296.2億元，創下單月歷史第三高及歷年同期新高。法人預期，台積電6月合併營收將...

緯創營收／5月795億元、年月雙增 大單入手後市可期

緯創（3231）7日公布5月單月合併營收為 795.01 億元，月增9.4 %，年大增25.5%，表現處在水準之上，合併...

廣達營收／5月1012.99億元、年月暴增 重回千億大關

代工大廠廣達（2382）7日公布5月合併營收1,012.99億元，月增4.1%、年增31.5%，呈年月雙增態勢，而近日受...

英業達營收／5月521.8億元、創26個月新高 累計年增15%

代工大廠英業達（2356）7日公告5月合併營收521.8億元，月增2.22%，年增13.28%，創26個月新高；前5月累...

最強黃仁勳概念股 這檔在演講後連五天跳空漲停鎖死

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在5月26日抵達台灣以來，被路透以「仁來瘋」（Jensanity、黃仁勳的英文名為Jen...

聯電5月營收月減1% 毛利率持穩

晶圓代工大廠聯電（2303）昨（6）日公布5月營收為195.09億元，月減1.17％、年增3.89％。累計今年前五月營收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。