微星營收／5月155.57億元、月減5.17% 下半年營運上揚

微星（2377）7日公布2024年5月營收155.57億元，月減5.17%，年增12.25%，今年前五個月營收為795.89億元，年增12.78%，第2季為傳統淡季，下半年旺季營運可望上揚。

微星董事長徐祥之前表示，今年第1季營運不錯，第2季淡季稍微休息一下，下半年隨著人工智慧（AI） PC與輝達（NVIDIA）RTX 50新系列顯示卡發布，不僅出貨量提升，出貨單價也將提高，個人很樂觀，今年目標是雙位數成長。

微星已經在COMPUTEX 2024宣布推出新世代AI + 電競與商務筆電，搭載最新英特爾（Intel） 與超微（AMD）處理器。新世代AI+ 筆電提供100 TOPS 以上人工智慧算力，並有500種以上的AI模型運算針對 Core Ultra 處理器進行最佳化設定，支援更多AI模型、框架與執行元件，新世代AI + 筆電將是AI PC發展的最強大平台。此外，GeForce RTX筆記型電腦GPU的AI算力更超過542 TOPS，能提供絕佳效能與超凡的人工智慧體驗。

徐祥認為，疫情期間購入的PC已進入換機潮，在AI PC新品陸續問世，以及微軟停止支援Windows 10作業系統等影響下，預期對PC的汰舊換新將推波助瀾。

徐祥之前表示，今年三大產品線包括主機板、顯示卡與筆電等將兩位數成長，推升今年營運成長雙位數，在AI PC、輝達新一代RTX 50系列顯示卡，陸續推出之後，加上開始導入AI伺服器等，可望提升產品出貨單價（ASP），今年毛利率同步回升，獲利可期。

至於在AI伺服器方面，徐祥說，該公司將開發主機板（L6）組裝（L10）與機櫃（L11）。客戶方面，包括美國、韓國、日本、歐洲等都會接觸，由於產品認證需要至少一年，預期要至明年中至明年底逐步發酵。

產能方面，他說，今年1月取得桃園龜山廠土地3,400多坪，規劃蓋1萬多坪廠房，八層樓，主要用途是生產AI伺服器、車載產品、充電樁與AIOT等，總投資額要50多億元，2027年底完工生產，主要是因應美中科技戰，必須把部分生產線移回台灣。