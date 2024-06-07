精英營收／5月17.47億元、月增25.52% 2023年7月以來高點

精英（2331）7日公布2024年5月營收17.47億元，月增25.52%，年減22.33%，是2023年7月以來的高點。今年前五個月營收為65.98億元，年減21.12%。該公司今年營運 下半年將優於上半年，獲利成長幅度優於營收的成長。

精英董事長鍾依文之前指出，今明兩年來自於人工智慧（AI） PC與伺服器等相關產品線，以及旗下兩家小金雞事業，都將是驅動其成長的主要動能。

鍾依文說，已經逐步擺脫庫存去化的營運谷底，今年上下半年營運比重將為3：7，全年營收可望回溫，但主軸仍聚焦於毛利率、營益率及淨利率等三率的表現。

展望今年，鑑於AI領域，算力、算法、資料為三大支柱，精英將聚焦於算力發展，進入不同領域，包括垂直行業下的邊緣運算的終端裝置，AI桌上型電腦與筆記型電腦，及AI工作站與伺服器的專業應用。

精英表示，該公司參加 COMPUTEX 2024 台北國際電腦展，發表全系列AI PC新品。針對低軌衛星布局，精英攜手與成功大學合作發展低軌衛星OBC(衛星電腦)，將搭載百合三號衛星展開太空飛行實驗，藉此建立低軌衛星飛行履歷。

另外，精英也攜手自動化大廠廣運電子展示以LIVA X5A 無風扇迷你電腦為主打造的智慧無人巡檢車（AMR）解決方案；呼應輝達創辦人黃仁勳看好機器人產業應用前景，移動式AI機器人亦將是精英集團未來布局重心。